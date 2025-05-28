Gölcük'te Çocuklar Gazze için Uçurtma Uçuracak

Gölcük'te cumartesi günü çocuklar, dayanışmayı ve kardeşliği simgelemek amacıyla Gazze'deki yaşıtları için gökyüzüne uçurtma bırakacak.

Gölcük Belediyesi ile Kudüs Gönüllüleri Platformu, cumartesi günü anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kavaklı Gölcük Kongre Sarayı yanında düzenlenecek programda, çocuklar Gazze'deki yaşıtları için uçurtmalarını gökyüzüne bırakacak. Saat 13.30'da başlayacak etkinlikte dayanışmayı ve kardeşliği simgeleyecek uçurtmaları gökyüzü ile buluşturacak çocuklar, tüm dünyaya anlamlı bir mesaj verecek. Etkinlik sonunda ise çocukların severek takip ettiği sosyal medya yayıncı Sertaç Abi öncülüğünde, katılımcılar Tevfik Hoca Camii'ne doğru yürüyüş gerçekleştirecek. Yürüyüş sonrasında Sertaç abi ile camide buluşacak olan çocuklar gerçekleştirilecek sohbette hoşça vakit geçirecek. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İsrail'in soykırıma varan zulmünün son bulmasına katkı sunmak ve insani tepkiyi ortaya koymak adına etkinliğe katılacak çocuklara ücretsiz uçurtma dağıtılacağını söyledi. Başkan Sezer, ilçedeki tüm çocukları bu özel etkinliğe davet etti. - KOCAELİ