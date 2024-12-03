Gölcük\'te Dünya Engelliler Günü\'nde özel bir etkinlik

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Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde başkanlık görevini 18 yaşındaki özel birey Anıl Ege Aydın'a devretti.

Evinden makam aracıyla görevliler tarafından alınan Anıl Ege Aydın, belediye hizmet binasına gelerek makamda Başkan Ali Yıldırım Sezer tarafından karşılandı. Başkanlık koltuğunu devralan Aydın, engelliler için hayata geçirilmesi gereken projelerini Sezer'e iletti.

Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat ve beraberindeki heyet ile birlikte Aydın'ı makamında ağırlayan Başkan Sezer, özel bireylerin her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi. - KOCAELİ