Göle Belediyesi Yeni Sokak Hayvanları Bakım Merkezi Açtı

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Haber: Özkan Karakaya

(ARDAHAN)- CHP'li Göle Belediyesi, sokak hayvanlarının barınabileceği yeni bir bakım merkezini açtı. Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, "Bu merkezde, tüm Göle'deki sokak hayvanlarını kısırlaştırıp, bakımlarını yaparak, aşılarını tamamlayacağız. Sahiplenmek isteyen hayvanseverler, bu hayvanları alabilecekler" dedi.

"Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi"nin açılışında konuşan CHP'li Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, bu projenin seçim döneminde başladığını ve yerel iş insanlarının destekleriyle şekillendiğini belirtti. Budak, "Adaylık döneminde bu projeyi gündemimize almıştık. İş insanlarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde onlar da bize destek olacaklarını, ancak yer sorunu olduğunu söylediler. Biz de yer sorununu çözerek, burayı hayata geçirdik.

"Yaralı hayvanlara bakım gibi işlemler veteriner hekimler eşliğinde gerçekleştirilecek"

Başkan Budak, ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü ile anlaşarak, okullardan çıkan yemek artıkları ve kasaplardan temin edilen kemik parçalarının burada mama haline getirilip, sokak hayvanlarına verileceğini duyurdu.

"Bu merkezde, tüm Göle'deki sokak hayvanlarını kısırlaştırıp, bakımlarını yaparak, aşılarını tamamlayacağız. Sahiplenmek isteyen hayvanseverler, bu hayvanları alabilecekler" diyen Budak, "İş insanlarımızın yanı sıra, AK Parti Ardahan eski milletvekilleri Orhan Atalay ve Kaan Koç ve CHP Ardahan milletvekilimiz Özgür Erdem İncesu'ya da çok teşekkür ediyorum. Onların desteğiyle, Göle'de bir dizi önemli tesisi daha hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni merkezde, 650'ye yakın sokak hayvanının barınabileceği alanlar bulunuyor. Hayvanların bakımı ve tedavisi için gerekli altyapı sağlanırken, ameliyatlar, kısırlaştırma ve yaralı hayvanlara bakım gibi işlemler veteriner hekimler eşliğinde gerçekleştirilecek.