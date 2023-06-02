Göle dönen sokaktan botla geçti - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Göle dönen sokaktan botla geçti

02.06.2023 17:00

İzmir'de öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış sonrası bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

İzmir'de öğlen saatlerinde başlayan yağışın şiddetini artırmasıyla kentin bazı noktalarında yoğun su birikintileri oluştu. Bornova Çamdibi mevkiinde esnaflık yapan bir vatandaş da sokaktan geçmek için çareyi bota binmekte buldu. Her sene aynı manzarayla karşılaştıkları için botu dükkanda tutmaya başladıklarını, yağmur yağdığı zaman da kullandıklarını ifade eden Serdar Aşın isimli vatandaş, sorunlarının çözümü için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi'ne çağrıda bulundu.

İzmir'de vatandaş, göle dönen sokaklarda botla ilerledi

"HER SENE AYNI REZİLLİĞİ YAŞIYORUZ"

Yıllardır aynı sorunları yaşadıklarını söyleyen Aşın, "Dükkanlarımızı su basıyor. Defalarca İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesine sorunu ilettik ama ilgilenen olmadı. Bir an önce sorunun çözülmesini istiyoruz. Botla sokaktan geçtik, insanlara da yardım ettik. Her sene aynı manzara olduğu için botu dükkanda tutuyorum" dedi. Hüsamettin Tolga Özılgaz isimli esnaf da "İzmir'de yıllardır bu rezaleti yaşıyoruz. İleride dükkanım var, her sene aynı rezilliği yaşıyoruz. Biz bu sorunu çekmek zorunda mıyız? Belediyenin çalışması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Mümtazer Osmanoğlu: Buna rağmen izmirliler chp'den vaz geçmiyor ve şehrin tüm büyük sıkıntılarına katlanıyor!! peki biz neden Ak partiden vaz geçelim ki. Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
500

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çamdibi, İzmir, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Göle dönen sokaktan botla geçti - Son Dakika


Son Dakika
19:52 Cinsiyet Değiştiren Neslihan Doğrusöz Estetik Ameliyat Sonrası Fotoğrafını Paylaştı
19:48 Bir ülkeden çılgın hamle! Cinsel ilişkiyi spor olarak kabul ettiler, Avrupa şampiyonasını düzenleyecekler
19:40 Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'den ameliyat sonrası paylaşım
19:37 Bir ülkeden çılgın hamle! Cinsel ilişkiyi spor olarak kabul ettiler, Avrupa şampiyonasını düzenleyecekler
19:26 Hindistan'da 33 yıl sonra kayıp adam evine geri döndü
19:24 UEFA, Jose Mourinho'ya soruşturma başlattı
19:17 Hindistan'da 33 yıldır kayıp olan adam evine geri döndü: Meditasyon yaptım
19:13 Soruşturma başlatıldı! Kupayı alamayan Mourinho'ya bir darbede UEFA'dan
18:44 ABD'de Bir Hırsız, Atari Silahıyla Soygun Gerçekleştirdi
18:31 ABD'de bir hırsız, Atari silahıyla soygun gerçekleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2023 20:02:17. #1.11#
SON DAKİKA: Göle dönen sokaktan botla geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement