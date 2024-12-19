Gölpazarı Evleri Turizme Kazandırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gölpazarı Evleri Turizme Kazandırılıyor

Gölpazarı Evleri Turizme Kazandırılıyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde tarihi evlerin restorasyonu ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla bölge turizm potansiyeline kazandırılıyor. Proje, yerli ve yabancı turistlere hizmet sunmayı amaçlıyor.

19.12.2024 11:54  Güncelleme: 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'e bağlı Gölpazarı evleri, yeni bir görünümle turizme kazandırılıyor. Tarihi, doğası ve turizm potansiyeli ile ilçe için önemli imzalar atıldı.

Bilecik Valiliği koordinesinde, Vali Şefik Aygöl, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Bilecik İl Özel İdaresi Sekreteri Seda Bayrakçı ile Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer arasında; "Gölpazarı Belediyesi (Sokak Sağlıklaştırma) Yapım İşi" işbirliği protokolü gerçekleştirildi.

'Tarihi evlerin restorasyonu yapılacak'

Proje kapsamında, Gölpazarı'nda bulunan tarihi evlerin restorasyonu yapılacak ve bu evler turizm potansiyeli yüksek mekanlara dönüştürülecek. 'Sokak sağlıklaştırma' çalışmalarıyla hem tarihi dokunun korunması sağlanacak hem de bölge, turistik bir cazibe merkezi haline getirilecek.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer, protokol imzasının ardından yaptığı açıklamada; "Gölpazarı'nın sahip olduğu kültürel ve mimari miras, bu projeyle birlikte daha geniş kitlelere tanıtılacak. Çalışmalar tamamlandığında ilçenin, yerli ve yabancı turistler için faaliyet ve hizmetlerin artması yönünde çalışmalar devam edecek" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gölpazarı, Belediye, bilecik, Turizm, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölpazarı Evleri Turizme Kazandırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 03:27:11. #1.12#
SON DAKİKA: Gölpazarı Evleri Turizme Kazandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.