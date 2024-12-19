Gölpazarı Evleri Turizme Kazandırılıyor

Yerel

Bilecik'e bağlı Gölpazarı evleri, yeni bir görünümle turizme kazandırılıyor. Tarihi, doğası ve turizm potansiyeli ile ilçe için önemli imzalar atıldı.

Bilecik Valiliği koordinesinde, Vali Şefik Aygöl, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Bilecik İl Özel İdaresi Sekreteri Seda Bayrakçı ile Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer arasında; "Gölpazarı Belediyesi (Sokak Sağlıklaştırma) Yapım İşi" işbirliği protokolü gerçekleştirildi.

'Tarihi evlerin restorasyonu yapılacak'

Proje kapsamında, Gölpazarı'nda bulunan tarihi evlerin restorasyonu yapılacak ve bu evler turizm potansiyeli yüksek mekanlara dönüştürülecek. 'Sokak sağlıklaştırma' çalışmalarıyla hem tarihi dokunun korunması sağlanacak hem de bölge, turistik bir cazibe merkezi haline getirilecek.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer, protokol imzasının ardından yaptığı açıklamada; "Gölpazarı'nın sahip olduğu kültürel ve mimari miras, bu projeyle birlikte daha geniş kitlelere tanıtılacak. Çalışmalar tamamlandığında ilçenin, yerli ve yabancı turistler için faaliyet ve hizmetlerin artması yönünde çalışmalar devam edecek" dedi. - BİLECİK