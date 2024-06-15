Gölpazarı'nda Bayram Öncesi Yoğun Temizlik Çalışmaları

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bayram öncesi yoğun temizlik çalışmaları devam ediyor.

Gölpazarı'nda yapılan çalışmalarda; parklar ve kaldırımlar, camii bahçeleri, Horhorlar meydanı olmak üzere bol köpüklü sularla temizlendi.

Ardından ilçe genelinde ot biçme ve hafriyat temizliği yapılarak alanlar açıldı. Bayram öncesi yapılan genel temizlik ile hem vatandaşların daha rahat dolaşması hem de temiz bir çevre içerisinde bayramın kutlanılması hedeflendi. - BİLECİK