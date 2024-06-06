Bilecik'te Filistin Halkı İçin Hayır Çarşısı Kuruldu - Son Dakika
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Yerel

Bilecik'te Filistin Halkı İçin Hayır Çarşısı Kuruldu

Gölpazarı İlçe Müftülüğü tarafından Filistin halkı yararına 3 gün sürecek olan hayır çarşısı kuruldu. Toplanan yardımlar Gazze'ye ulaştırılacak. İlçe Müftüsü İbrahim Köç, halkın yoğun ilgi gösterdiği hayır çarşısına destek veren herkese teşekkür etti ve yardımların beklentilerin üzerinde olduğunu belirtti.

06.06.2024 10:42
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Filistin halkı için hayır çarşısı kuruldu.

Gölpazarı İlçe Müftülüğü tarafından Filistin halkı yararına 3 gün sürecek olan hayır çarşısı kurulurken, toplanan yardımlar Gazze'ye ulaştırılacak. İlçe Müftüsü İbrahim Köç, hayır çarşısına Gölpazarı halkının yoğun ilgi gösterdiğini söylerken herkese teşekkür etti. Köç, "3 gün süren hayır çarşısına destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Düzenlediğimiz hayır çarşısında yardımlar beklediğimizin çok üzerinde oldu. Halkımızın bu kampanya için yapacağı bütün katkılar Allah katında paha biçilmez bir değere sahip" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Filistin Halkı İçin Hayır Çarşısı Kuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Filistin Halkı İçin Hayır Çarşısı Kuruldu - Son Dakika
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