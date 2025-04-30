Gölpazarı\'nda Kasaplara Denetim

Gölpazarı İlçe Tarım Müdürlüğü kontrol görevlileri ve zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren kasaplara yönelik ortak denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, gıda güvenirliği ve hijyen standartlarının sağlanmasına yönelik kontroller yapıldı. Yetkililer, halk sağlığını koruma amacıyla denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceğini belirtti. Gıda güvenliğinden taviz verilmemesi gerektiğini vurgulayan ekipler, işletmelere mevzuata uygun üretim ve satış yapmaları konusunda bilgilendirme yaptı.

Denetimlerin, tüketicilerin güvenle alışveriş yapabilmesi ve sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi adına önem taşıdığı ifade edildi. - BİLECİK