Gölpazarı'nda Koruyucu Aile Standı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gölpazarı'nda Koruyucu Aile Standı Açıldı

Gölpazarı\'nda Koruyucu Aile Standı Açıldı
19.07.2026 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te koruyucu aile hizmet modeli tanıtımı için stant kuruldu, vatandaşlara bilgi verildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde koruyucu aile tanıtım standı açıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birimi tarafından koruyucu aile hizmet modelinin tanıtılması ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla Gölpazarı ilçesinde tanıtım standı kuruldu. Açılan stantta vatandaşlara koruyucu aile hizmet modeli hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Koruyucu aile olma süreçleri ve hizmet modelinin önemi hakkında farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantta, koruyucu aile sisteminin çocukların gelişimine sağladığı katkılar da anlatıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, koruyucu aile sisteminin toplum için büyük önem taşıdığını belirterek, "Koruyucu aile hizmet modelimizin daha geniş kitlelere ulaşması ve farkındalığın artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda büyümesi en büyük önceliğimizdir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Gölpazarı, Etkinlik, Bilecik, Kadın, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölpazarı'nda Koruyucu Aile Standı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Düğünde kan aktı Enişte, kayınbiraderini öldürdü Düğünde kan aktı! Enişte, kayınbiraderini öldürdü
Gümüşhane’de nakliyeci dehşeti kamerada Gümüşhane'de nakliyeci dehşeti kamerada
Hava kararınca mahalleye iniyorlar Sayıları giderek artıyor Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor
’Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisindeki sahne Çin’i karıştırdı 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı
Fısıldaşmaları başlarını yaktı: Yan dairedekileri de aldılar mı Fısıldaşmaları başlarını yaktı: Yan dairedekileri de aldılar mı?

19:08
İşte Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’un emniyetteki ilk ifadesi
İşte Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi
18:57
Ahmed Kutucu yeni takımına imzayı attı
Ahmed Kutucu yeni takımına imzayı attı
18:46
Haluk Levent’i, Ahbap’ın eski saymanı da sattı: Çok esaslı kavgalar ettik
Haluk Levent'i, Ahbap'ın eski saymanı da sattı: Çok esaslı kavgalar ettik
18:21
Samsun’da tekne alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp
Samsun'da tekne alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp
18:07
Oğuzhan Uğur nezarete girerken onu da teslim etti, tipi anında değişti
Oğuzhan Uğur nezarete girerken onu da teslim etti, tipi anında değişti
16:06
Yunanistan’da orman yangınları devam ediyor
Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 19:17:43. #7.13#
SON DAKİKA: Gölpazarı'nda Koruyucu Aile Standı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.