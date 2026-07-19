Gölpazarı\'nda Koruyucu Aile Standı Açıldı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde koruyucu aile tanıtım standı açıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birimi tarafından koruyucu aile hizmet modelinin tanıtılması ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla Gölpazarı ilçesinde tanıtım standı kuruldu. Açılan stantta vatandaşlara koruyucu aile hizmet modeli hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Koruyucu aile olma süreçleri ve hizmet modelinin önemi hakkında farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantta, koruyucu aile sisteminin çocukların gelişimine sağladığı katkılar da anlatıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, koruyucu aile sisteminin toplum için büyük önem taşıdığını belirterek, "Koruyucu aile hizmet modelimizin daha geniş kitlelere ulaşması ve farkındalığın artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda büyümesi en büyük önceliğimizdir" dedi. - BİLECİK