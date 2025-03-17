Gönen\'de Ramazan İftar Sofraları Birlik ve Beraberliği Güçlendiriyor

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Ramazan ayı dolayısıyla kurulan iftar sofraları, vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor. Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, ilçede düzenlenen iftar programlarına katılarak hemşehrileriyle buluştu.

Reşadiye Mahalle Muhtarlığı, Gönen Ülkü Ocakları ve CHP Gönen Gençlik Kolları tarafından organize edilen iftar programlarına katılan Başkan Palaz, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhunu yansıtan bu buluşmalarda, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

CHP Gönen Gençlik Kolları'nın düzenlediği iftarda orucunu açan Başkan Palaz, "Ramazan ayı, paylaşmanın ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı dönemlerden biri. Hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmak bizim için büyük bir mutluluk. Bizleri ağırlayan tüm kurum ve organizasyonlara teşekkür ediyorum" dedi.

Gönen'de Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde iftar programlarının devam edeceği öğrenildi. - BALIKESİR