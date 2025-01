Gönen Sanayi Sitesi\'nde Yol Sorunu Çözüldü

Yerel

Balıkesir'in Gönen İlçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gönen Sanayi Sitesi'nde uzun süredir yaşanan yol sorununa çözüm getirdi. Esnafın çamur ve tozdan şikayet ettiği 300 metrelik yol asfaltlanarak modern bir görünüme kavuşturuldu. Ayrıca sanayi bölgesindeki 37 bin 200 metrekarelik parçalı yolda yama çalışması gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, bölgedeki yıpranmış yolları yenileyerek sanayi esnafının ulaşımını kolaylaştırdı. Uzun ömürlü ve dayanıklı yapısıyla bilinen PMT asfalt serimi yapılan yollar, hem esnafa hem de sanayiye gelen vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkanı sundu.

-Esnafın Yaşadığı Sorunlar geride kaldı

Sanayi sitesinde çalışan Sanem Yılmaz, yolların eski hali nedeniyle her gün araçlarının arıza verdiğini belirterek, "Sabah işe geliyoruz, arabayı tamirciye bırakıyoruz çünkü her gün bir arıza çıkıyordu. İnşallah bundan sonra böyle bir sorun yaşamayacağız. Mutluyuz, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile birlikte artık her şey güzelleşiyor" dedi.

Sanayi esnafı Veysel Çürük de yol sorunundan dolayı büyük sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederek, "Kışın çamur, yazın toz içinde kalıyorduk. Yol yapıldığı için çok memnunuz, gerçekten büyük bir sorunumuz çözüldü" şeklinde konuştu.

Esnaf Şefik Türk ise çalışmaların olumlu etkilerini hemen görmeye başladıklarını belirterek, "Yıllardır çukur ve çamurla mücadele ediyorduk. Şimdi yol yapıldı, artık daha rahatız. Umutluyuz, güzel oldu" ifadelerini kullandı.

"Hizmet Vatandaşa Olduktan Sonra Herkes Yararlanıyor"

Sanayi sitesindeki yol çalışmaları hakkında konuşan Ramazan Doğan, özellikle tozdan büyük şikayetçi olduklarını belirterek, "Çukurların büyük olması kadar, toz da çok büyük bir sorundu. Yoldan kalkan toz olduğu gibi dükkanın içine giriyordu. Asfaltlama tamamlandıktan sonra bu sorun tamamen bitecek. Burada yapılan hizmetten sadece biz değil, sanayiye gelen vatandaşlar da yararlanacak. İşlerimizin de daha iyi olacağını düşünüyorum. Hizmet vatandaşa olduktan sonra herkes kazanır" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan asfaltlama çalışmaları, sanayi esnafının işlerini kolaylaştırırken bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar için de daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağladı. - BALIKESİR