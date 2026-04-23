Gönüllü gençlerden alzheimer hastalarına moral desteği

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gönüllü gençler, Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen etkinlikte gençler ile merkezde hizmet alan bireyler bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında düzenlenen akıl ve zeka oyunları etkinliğiyle katılımcılar hem keyifli vakit geçirdi hem de zihinsel aktivitelerle desteklendi. Etkinlikte, hafıza güçlendirme ve dikkat artırmaya yönelik oyunlar oynanarak sosyal etkileşim ön plana çıkarıldı. Gönüllü gençlerin aktif katılımıyla gerçekleşen programda, Alzheimer hastalarının moral ve motivasyonunun artırılması hedeflenirken, kuşaklar arası dayanışmanın da güçlenmesine katkı sağlandı. Yetkililer, bu tür sosyal sorumluluk faaliyetlerinin devam edeceğini belirterek, hem gençlerin toplumsal farkındalığının artırılmasının hem de özel bireylerin desteklenmesinin önemine dikkat çekti. - DÜZCE