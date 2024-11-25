Bilecik Gençlik Merkezi'ne bağlı gönüllü gençler örnek davranış göstererek, kan bağışında bulundular.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'ne bağlı gönüllü gençler kan bağışı kampanyasında bulunak, örnek bir davranışa imza attılar. Kan bağışı etkinliğine katılıp vatandaşlara güzel örnek olan gençler, 'Birbirimize candan bağlıyız' sloganı herkesi kan bağışına davet ettiler. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Gönüllü Gençlerden Örnek Kan Bağışı - Son Dakika
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