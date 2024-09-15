Gönüllüler Stadyumu Yeniledi

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Gönüllüler Kazım Karabekir Stadyumu'nun çehresini değiştirdi

ERZURUM - Erzurum Gençlik Merkezleri gönüllüleri, Kazım Karabekir Stadyumu'nun çevresindeki eskimiş ve paslanmış korkulukları mavi beyaza boyayarak stadyumun görünümünü tamamen değiştirdi.

Yakutiye Gençlik Merkezinden 20 gönüllü, gençlik liderleri ve atölye eğitmenleri eşliğinde stadyum çevresinde temizlik yaptı ve 200 metre uzunluğundaki korkulukları boyadı. Aziziye, Palandöken ve Erzurum Gençlik Merkezlerinin de desteğiyle stadyum, yeni bir çehreye kavuştu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz'ın talebi üzerine başlatılan çalışmada, gönüllüler bir hafta süren yoğun emek sonucunda boyama işlemini tamamladı.

Gençlik Lideri Mehmet Emin Daş, stadyumun eski görünümünün gönüllüleri harekete geçirdiğini belirterek, "Erzurumspor'a olan desteğimizi bu şekilde göstermek istedik. Futbolcusundan taraftarına kadar herkesin yapabileceği bir şeyler var. İnşallah hep birlikte kenetlenip güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum." dedi.