Google, Android 16'nın Kod Adı Olarak Gaziantep Baklavasını Seçti - Son Dakika
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Google, Android 16'nın Kod Adı Olarak Gaziantep Baklavasını Seçti

Google, Android 16\'nın Kod Adı Olarak Gaziantep Baklavasını Seçti

Dünyaca ünlü Google, Android 16 sürümünün kod adı olarak Gaziantep'in ünlü lezzeti baklavayı belirledi. Bu durum, Gaziantep'in kültürel mirasını ve tatlılarının uluslararası değerini bir kez daha gözler önüne serdi.

02.10.2024 11:44  Güncelleme: 11:45
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Dünyaca ünlü Google şirketi, Android 16'nın kod adı olarak Gaziantep'in ünlü lezzeti "Baklava"yı seçti. Gaziantep, kültürel mirasının ve tatlılarının küresel çapta ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde UNESCO tarafından gastronomi alanında "Fark oluşturan Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep'in simgesi baklavanın global şirketlerden Google'ın Android 16 kod adına layık görülmesi, Türk mutfağını onurlandırdı.

Google'ın Android işletim sistemi için her yeni sürümde bir tatlı ismi kullanması, teknoloji dünyasında ilgi çeken bir gelenek haline geldi. Şirket, Android 16'nın geliştirilme aşamasında "Baklava" adını seçerek dikkatleri üzerine çekti.

Gaziantep, baklavanın anavatanı olarak kabul ediliyor ve bu kültürel miras, dünya çapında tanınan bir sembol haline geldi. Android 16'nın kod adı olarak baklavanın seçilmesi, özellikle Gaziantep için büyük bir gurur kaynağı oldu. Bu başarı, baklavayı uluslararası alanda daha da prestijli bir konuma taşıdı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin liderliğinde yapılan çalışmalar kapsamında baklava başta olmak üzere 106 ürün ve 1 geleneksel ürünle Gaziantep, lezzet zenginliği ve kültürel mirasıyla Türkiye'de birinci sırada yer alıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Google, Android 16'nın Kod Adı Olarak Gaziantep Baklavasını Seçti - Son Dakika

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