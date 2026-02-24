Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede Hakkında İddianame Hazırlandı

(GİRESUN) - Görele Cumhuriyet Başsavcılığı, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında, 2009 doğumlu bir çocuğa sosyal medya üzerinden taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmayı tamamladı, hazırlanan iddianameyi mahkemeye gönderdi.

İddianameye göre, 8 Şubat 2026 tarihinde mağdur çocuk ve annesi Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak, Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin Instagram ve WhatsApp üzerinden "rahatsızlık verici ve taciz içerikli" mesajlar gönderdiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Başvurunun ardından Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında mağdur çocuğa ait cep telefonu, rızası alınarak incelendi. Mesajlaşmalar tutanak altına alınırken, dijital materyaller Giresun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından teknik incelemeye tabi tutuldu.

Savcılık, 8 Şubat 2026 günü saat 03.22 sıralarında, Hasbi Dede'nin kendisine ait olduğu belirtilen Instagram hesabı üzerinden mağdur çocuğa mesaj gönderdiğini, ardından WhatsApp üzerinden taciz içerikli mesajlar yolladığını belirterek, eylemin "elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle çocuğa karşı cinsel taciz" suçunu oluşturduğu kanaatine vardı.

İddianamenin kabulü halinde Hasbi Dede 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.