Göreme'de peribacası çökmesinde ölen gazeteci ve eşi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Göreme'de peribacası çökmesinde ölen gazeteci ve eşi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

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Göreme\'de peribacası çökmesinde ölen gazeteci ve eşi Sakarya\'da son yolculuğuna uğurlandı
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Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacası çökmesi sonucu yaşamını yitiren Sakaryalı gazeteci Fatih Eray Tuna ile eşi Begüm Tuna, memleketleri Sakarya'da son yolculuklarına uğurlandı. Adapazarı'ndaki Orhan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından çift için helallik alındı.

Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybeden Sakaryalı gazeteci Fatih Eray Tuna ve eşi Begüm Tuna, memleketleri Sakarya'da son yolculuklarına uğurlandı.

Kapadokya bölgesinde aşırı yağışların ardından peribacasının çökmesi sonucu yaşamını yitiren ve temmuz ayında dünya evine girdiği öğrenilen genç çiftin cenazeleri, Nevşehir'deki işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketleri Sakarya'ya getirildi.

Genç çift için Adapazarı ilçesindeki tarihi Orhan Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından helallik alınan çift, dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

Namazın ardından Begüm Tuna'nın cenazesi Sapanca Yanık-Kurtköy Mahalle Mezarlığı'nda, Fatih Eray Tuna'nın naaşı ise Geyve Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere yola çıktı.

Cenazeye genç çiftin aileleri, yakınları, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, milletvekilleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe belediye başkanları, STK'lar ve basın mensupları da katıldı.

Kaynak: İHA
NevşehirSakaryaGöremeGüncelYaşamYerelSon Dakika

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