Görevden Uzaklaştırılan Eşme Belediye Başkanı Tozan'ın Yerine 27 Nisan'da Başkan Vekili Seçimi Yapılacak

(UŞAK) – İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Uşak Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın yerine 27 Nisan Pazartesi günü toplanacak Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçimi yapılacak.
Uşak Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın "irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından belediyede yapılacak başkan vekili seçimi için tarih belli oldu.
Uşak Valiliği tarafından Eşme Belediye Meclisi'nin 27 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 14.00'te belediye başkanvekilini seçmek üzere toplanmasına karar verildi.
Toplam 11 üyeli Eşme Belediye Meclisi'nde CHP'nin 7, AK Parti'nin 4 üyesi bulunuyor.
