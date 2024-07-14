GSO Başkanı Ünverdi: Aziz Türk Milletine Güçleri Yetmez - Son Dakika
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Yerel

GSO Başkanı Ünverdi: Aziz Türk Milletine Güçleri Yetmez

GSO Başkanı Ünverdi: Aziz Türk Milletine Güçleri Yetmez

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Ne ülkemizi içeriden yıkmak isteyen hain mihrakların ne de vatanımız üzerinde emelleri olan dış mihrakların Aziz Türk Milletine...

14.07.2024 13:43
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Ne ülkemizi içeriden yıkmak isteyen hain mihrakların ne de vatanımız üzerinde emelleri olan dış mihrakların Aziz Türk Milletine gücü yetmez" ifadelerini kullandı.

Aziz Türk Milletinin tarih boyunca vatanımız üzerinde hesapları olan iç ve dış unsurların palanlarını bozduğunu belirten Ünverdi, "15 Temmuz darbe girişiminde ülkemiz üzerinde alçak hesapları olan bir güruh karşısında, aziz milletimiz kadını erkeğiyle yollara çıkmış, meydanları doldurmuş, tankların önünde durarak canı pahasına hain terör örgütü FETÖ/PDY'ye büyük bir ders vermiştir. Aziz milletimiz, ülkesine, demokrasi ve istikbaline darbe vurmaya kalkışanlara karşı vermiş olduğu mücadeleyle tüm dünyaya örnek olmuştur. Son dönemde dünyada yaşanan savaşlar, artan gerilimlerle birlikte küresel savaş riski ve bölgemizde yaşanan gelişmeler karşısında ülkemiz, demokrasi ve gelişmişliği ile askeri, diplomatik ve ekonomik anlamda en büyük denge, güç ve istikrarın güvencesi olmaktadır. Kahraman Mehmetçiğimiz ve güvenlik güçlerimizin terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadele takdire şayandır. Ülkemiz bu gücüyle mazlum milletler için de örnek ve umut olmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda, bizler de savaşların ve krizlerin gölgesinde sorunların arttığı bir dünyada millet olarak birlik ve beraberliğimize sahip çıkmalı, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün sekizinci yılında, istiklal ve istikbalimiz için toprağa düşmüş aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Şehit ve gazilerimizin ailelerine saygılarımı iletiyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Sanayi Odası, Demokrasi, Gaziantep, 15 Temmuz, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel GSO Başkanı Ünverdi: Aziz Türk Milletine Güçleri Yetmez - Son Dakika

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