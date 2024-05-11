GSO Kurucu Meclis Başkanı Naci Topçuoğlu Vefatının 16. Yıl Dönümünde Anılıyor

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Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) Kurucu Meclis Başkanı, sanayici, iş insanı merhum Naci Topçuoğlu, vefatının 16. yıl dönümünde anılıyor.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, fikirleri, çalışmaları ve eserleri ile sanayiye değer katan izler bırakan merhum Naci Topçuoğlu'nu vefatının 16. yıl dönümünde saygı, rahmet ve şükranla andıklarını belirtti.

Merhum Naci Topçuoğlu'nun girişimci kişiliği ile iş dünyasına her zaman ilham verdiğini, kent sanayisinin gelişmesine ve kurumsallaşmasına önemli katkılar sunduğunu kaydeden Ünverdi, "Hem kent hem de bölge sanayimizin bugünlere gelmesinde merhum Naci Topçuoğlu'nun çok büyük emekleri vardır. 1989-1998 yılları arasında Odamızın ilk Meclis Başkanı olarak çok kıymetli çalışmalar ve hizmetlerde bulunan merhum Naci Topçuoğlu, şehrimize kazandırdığı kurumlar, gençlerimize verdiği destek, eğitim çalışmaları ve hayırseverliği ile de örnek olmuştur. Örneğin bizzat kendilerinin temelini attığı Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, bugün ülkemizin en önemli konusu ve ihtiyacı olan meslek sahibi donanımlı gençler yetiştirmekte ve sanayimize önemli katkılarda bulunmaktadır. Bizler de kendilerinin bize emanet ettiği bayrağı daha da yukarı taşımak için elimizden geleni yapacak, şartlar ne olursa olsun azim ve kararlılıkla ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla, 1 1 Mayıs 2008 tarihinde aramızdan ayrılan Kurucu Meclis Başkanımız merhum Naci Topçuoğlu'nu aramızdan ayrılışının 16. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyor, Topçuoğlu Ailesi'ne ve yakınlarına tekrar başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP