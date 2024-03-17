GTB başkanları 'Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
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GTB başkanları 'Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

GTB başkanları \'Çanakkale Zaferi\'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkanlar, Çanakkale Zaferi'nin bağımsızlık mücadelesinin ilk kıvılcımı olduğunu vurgulayarak, şehitleri saygı ve rahmetle anıyor ve gelecek nesillere emaneti taşıma görevini hatırlatıyor.

17.03.2024 16:18
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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı uğruna şehadete eren Çanakkale şehitlerini saygı ve rahmetle yad eden GTB Başkanları, mesajda şu ifadelere yer verdi:

" Çanakkale Zaferi, bağımsızlık mücadelemizin ilk kıvılcımının ateşlendiği, tarihin seyrinin değiştiği, asırlar boyu unutulmayacak bir destandır. Şanlı tarihimizin onur ve gurur abidelerinden birini oluşturan ve binlerce yiğit vatan evladımızın canıyla, kanıyla yazılan bu kahramanlık destanının altında; yüksek bir irade, sarsılmaz bir inanç ve sonsuz bir vatan aşkı yatmaktadır. Yaşanan türlü yokluklar ve zorluklara rağmen, en zor anlarda dahi hiç bir zaman bağımsızlık umudunu yitirmeyen, 'Çanakkale Geçilmez' diyerek güçlü iradesini ortaya koyan şanlı ecdadımız, bu büyük zaferle tarihe önemli bir not düşmüştür. 'Yüreği vatan sevgisiyle atan bir ulusu hiçbir güç mağlup edemez.' Bu büyük ruh ve inanç, milli mücadelenin ilk kıvılcımını ateşleyerek, Cumhuriyete giden yolumuzu aydınlattığı gibi yeryüzündeki tüm mazlum milletlere de kurtuluş yolunda umut kaynağı olmuştur. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' sözleri yiğit ecdadımızın kurtuluş mücadelesinin her döneminde bağımsızlık parolasını oluşturmuştur.

Ulus olarak bizlere düşen en büyük görev, Çanakkale'yi yedi düvele karşı geçilmez kılan aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı bu emaneti millet olma şuurunu hiçbir zaman yitirmeden geleceğe onurla taşımaktır. Tüm bu duygu ve düşüncelerle her taşının altında bir yiğitlik destanının yattığı Çanakkale Zaferinin 108'inci yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel GTB başkanları 'Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

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