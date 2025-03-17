GTB Başkanları 'Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

GTB Başkanları 'Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

GTB Başkanları \'Çanakkale Zaferi\'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

17.03.2025 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin özgürlüğü uğruna canlarını feda eden Çanakkale şehitlerini, minnet, saygı ve rahmetle anan GTB Başkanları, "18 Mart 1915, tarihin akışını değiştiren, bir milletin dirilişini simgeleyen ve dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' dedirten büyük bir zaferin adıdır. Bugün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde, o büyük ruhu bir kez daha yüreklerimizde hissediyor, aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Çanakkale, yalnızca bir savaş değil, bir milletin varoluş mücadelesidir. Toprağı vatan yapan, uğruna can veren, kan döken yiğitlerin destanıdır. O gün, yokluklar içinde bile imkansızı başaran, inancıyla, azmiyle ve vatan sevgisiyle dünyaya meydan okuyan bir neslin hikayesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' sözleri, Çanakkale ruhunun ve vatan sevgisinin en yüce ifadesi olarak tarihe geçmiştir. Bu sözler, yalnızca bir emir değil, vatan uğruna her şeyi feda etme kararlılığının, millet olma bilincinin ve bağımsızlık aşkının simgesidir. Atatürk'ün önderliğinde, tüm zorluklara rağmen kazanılan bu zafer, yalnızca Türk milleti için değil, tüm mazlum milletler için bir umut ışığı olmuştur. Çanakkale'de, her biri bir destan olan binlerce hikaye yazıldı. Anaların gözyaşları, yiğitlerin son nefesleri, vatan sevgisiyle dolu yürekler, o toprakları kutsal bir emanete dönüştürdü. Bugün, o topraklarda gezerken, her bir karışında şehit kanının izini görür, her bir taşında bir kahramanlık hikayesi duyarsınız. 110 yıl sonra, bu büyük zaferin anlamını bir kez daha idrak ediyoruz. Çanakkale, yalnızca geçmişte kalan bir destan değil, bugünümüzü ve yarınımızı şekillendiren bir ruhtur. Bu ruh, millet olma bilincimizi, birlik ve beraberliğimizi, vatan sevgimizi her daim canlı tutacaktır. Bizlere düşen en büyük görev, şehitlerimizin emanet ettiği bu kutsal vatan topraklarını korumak, gelecek nesillere onurla taşımak ve Çanakkale ruhunu hiçbir zaman unutmamaktır. Tüm bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Ticaret Borsası, Ahmet Tiryakioğlu, Çanakkale Zaferi, Meclis Başkanı, Mehmet Akıncı, gaziantep, Çanakkale, 18 Mart, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel GTB Başkanları 'Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezervasyona “erkek fazla“ iptali Otele para cezası verildi Rezervasyona "erkek fazla" iptali! Otele para cezası verildi
Husiler’den Trump’ın “cehennem“ tehdidine kanlı tabutla yanıt Husiler'den Trump'ın "cehennem" tehdidine kanlı tabutla yanıt
Pozitifbank’ın yönetimi TMSF’ye devredildi Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi
Tülay Hatimoğulları ’’Sayın Öcalan’’ dedi, MHP’li Semih Yalçın başını önüne eğdi Tülay Hatimoğulları ''Sayın Öcalan'' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi
Kendisi ile dalga geçen kadın arkadaşının çıplak fotoğraflarını internette paylaştı Kendisi ile dalga geçen kadın arkadaşının çıplak fotoğraflarını internette paylaştı
Emeklilikte yaş değişiyor mu İşte milyonları ilgilendiren yeni formül Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte milyonları ilgilendiren yeni formül
Zirvede büyük fark var Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti Zirvede büyük fark var! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
Kadın öğretmen, saatlerce eski öğrencilerinin tecavüzüne uğradı Kadın öğretmen, saatlerce eski öğrencilerinin tecavüzüne uğradı
Dedikodular doğru çıktı Nesrin Cavadzade’nin set aşkı gerçek oldu Dedikodular doğru çıktı! Nesrin Cavadzade'nin set aşkı gerçek oldu
Apartman yöneticisinden kuryeye ağır sözler: Köpeksin, insan değilsin Apartman yöneticisinden kuryeye ağır sözler: Köpeksin, insan değilsin
2 yıl sonra futbola geri dönen Dele Alli, sadece 9 dakika sahada kalabildi 2 yıl sonra futbola geri dönen Dele Alli, sadece 9 dakika sahada kalabildi

13:10 Husiler’den Trump’ın “cehennem“ tehdidine kanlı tabutla yanıt Husiler'den Trump'ın "cehennem" tehdidine kanlı tabutla yanıt
13:08 Pozitifbank’ın yönetimi TMSF’ye devredildi Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi
13:03 Tülay Hatimoğulları ’’Sayın Öcalan’’ dedi, MHP’li Semih Yalçın başını önüne eğdi Tülay Hatimoğulları ''Sayın Öcalan'' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi
12:41 Emeklilikte yaş değişiyor mu İşte milyonları ilgilendiren yeni formül Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte milyonları ilgilendiren yeni formül
21:13 Husilerden ABD’ye misilleme Uçak gemisine saldırdılar Husilerden ABD'ye misilleme! Uçak gemisine saldırdılar
21:06 Fenerbahçe kırmızı kart bekledi, hakem bambaşka bir karar verdi Fenerbahçe kırmızı kart bekledi, hakem bambaşka bir karar verdi
20:24 ABD Savunma Bakanı: Yemen’deki saldırılar devam edecek ABD Savunma Bakanı: Yemen'deki saldırılar devam edecek
20:08 Afrin’de kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti Afrin'de kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti
19:56 Cevdet Yılmaz, Suriye’ye geri dönüş yapanların sayısını açıkladı Cevdet Yılmaz, Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısını açıkladı
19:34 Nobel Ekonomi Ödüllü psikolog Kahneman ’yardımlı intihar’ ile yaşamına son verdi Nobel Ekonomi Ödüllü psikolog Kahneman 'yardımlı intihar' ile yaşamına son verdi
19:11 Celal Şengör’ün İstanbul Depremi açıklamalarına deprem uzmanlarından sert tepki Celal Şengör'ün İstanbul Depremi açıklamalarına deprem uzmanlarından sert tepki
19:09 Gazze Şeridi’nde 17 cansız bedene daha ulaşıldı Gazze Şeridi'nde 17 cansız bedene daha ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2025 14:09:06. #7.13#
SON DAKİKA: GTB Başkanları 'Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.