GTB Başkanlarından 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
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GTB Başkanlarından 15 Temmuz mesajı

GTB Başkanlarından 15 Temmuz mesajı
14.07.2025 15:08
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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yayımladıkları mesajda, Türk milletinin 15 Temmuz 2016 gecesi sergilediği tarihi direnişin, milli iradenin ve bağımsızlığın en...

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yayımladıkları mesajda, Türk milletinin 15 Temmuz 2016 gecesi sergilediği tarihi direnişin, milli iradenin ve bağımsızlığın en güçlü ifadesi olduğunu vurguladılar.

15 Temmuz'un, aziz milletimizin vatanına ve demokrasisine yönelen hain bir saldırıya karşı, destansı bir direnişle cevap verdiği gün olduğunu belirten GTB Başkanları, "Demokrasi tarihimize kara bir leke olarak kazınan 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden dokuz yıl geçti. Ancak o gece yaşanan ihanet, verilen mücadele ve milletçe ortaya koyduğumuz destansı duruş hafızalarımızda hala ilk günkü tazeliğini koruyor. Devletimizin bekasına, demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden bu alçak girişime karşı, milletimiz o gece hiçbir talimat beklemeden sokaklara inmiş, bedenini siper ederek Türkiye'ye sahip çıkmıştır. Tankların, tüfeklerin ve uçakların karşısında yalnızca imanını, vatan sevgisini ve bağımsızlık iradesini kuşanan milyonlarca insanımız, dünyaya bir kez daha göstermiştir ki bu millet esareti kabul etmez, hürriyetinden asla vazgeçmez. 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda sergilenen bu eşsiz kararlılık, FETÖ terör örgütünün karanlık emellerini tarihin çöplüğüne gömmüş, Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğini ve beraberliğini perçinlemiştir. O gece gösterilen kahramanlık, aynı zamanda bu topraklarda bir daha darbelerle, vesayetle, milli iradeye zincir vurulamayacağının da açık ilanıdır. Milletimizin sarsılmaz iradesi, 15 Temmuz'u yalnızca bir ihanet gecesi olmaktan çıkarıp, demokrasiye adanmış bir diriliş gününe dönüştürmüştür. Bu nedenle 15 Temmuz, milletçe yazılmış bir destan; her ferdin yüreğinde yaşayan ortak bir hafızadır. Bu vesileyle, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel GTB Başkanlarından 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

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