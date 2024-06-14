GTO Başkanlarından Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
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GTO Başkanlarından Kurban Bayramı Mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Kurban Bayramı'nı sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bir fırsat olarak görmemiz gerektiğini belirterek kutladı. Mesajlarında örf, adet ve geleneklerin gelecek nesillere aktarımının önemine vurgu yapan başkanlar, bayramın tüm insanlığın huzur ve barışına vesile olmasını temenni etti.

14.06.2024 15:42
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Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Kurban Bayramı'nı yazılı bir mesaj yayımlayarak kutladı.

GTO Başkanları mesajlarında dargınlıkların bitirildiği, sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bir Kurban Bayramı temennisinde bulunarak bayramı her sene olduğu gibi mutlulukla ve heyecanla karşılayacaklarını belirtti.

Dini ve milli bayramların Türk toplumu için çok önemli anlamlar taşıdığını ifade eden GTO Başkanları, "Milletimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan, küskünlüklerimizi unutturup bembeyaz bir sayfa açtıran tüm bayramlarda olduğu gibi Kurban Bayramı'nı da barışmak, yardımlaşmak ve bağlarımızı pekiştirmek için bir fırsat olarak görmeliyiz. Biliyoruz ki bayram günleri, çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı ve heyecandır, milletimizin bir arada yaşama ve aydınlık bir geleceği bir arada kucaklama arzusunun en taze şekliyle hissedildiği günlerdir. Bayramlar sevincin, mutluluğun geleceğe beslenen umudun yeşerdiği en nadide günlerdir. Bu vesileyle de bu özel günleri en güzel şekliyle kutlamalı, tüm güzellikleri de çevremizle paylaşmalıyız" dedi.

Mesajlarında örf, adet ve geleneklerin gelecek nesillere aktarımının son derece önemli olduğunu da vurgulayan Başkanlar, "Unutmamalıyız ki toplumları geleceğe taşıyan yalnızca maddi kabiliyetleri değildir. Milli benliğine, örf ve adetlerine, gelenek ve göreneklerine sıkıca bağlanmayan ve gelecek nesillere aktarmayan toplumlar tarih boyunca kaybeden tarafta olmuştur. Bu nedenle dini ve milli bayramlarımıza gerekli ehemmiyeti göstermeli çocuklarımıza ve gençlerimize de bu ehemmiyeti aşılamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayram'ının tüm insanlığın huzur ve barışına vesile olmasını, acımasız savaşların, haksızlıkların ve Gazze başta olmak üzere tüm dünyadaki zulümlerin en kısa sürede sona ermesini temenni ediyor, bütün hemşerilerimizin ve İslam aleminin bayramını can-ı gönülden tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel GTO Başkanlarından Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika

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