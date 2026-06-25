Gülbahar Yıldırım\'ın Fedakarlığı

Elazığ'da yaşayan 3 çocuk annesi Gülbahar Yıldırım, kayınvalidesinin vefatının ardından 7 yıldır bedensel engelli kayınbiraderi Nihat Yıldırım'ın tüm günlük bakım ve ihtiyaçlarını tek başına karşılıyor.

Elazığ merkez Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk annesi Gülbahar Yıldırım, kayınvalidesinin vefat etmesinin ardından 7 yıldır bedensel engelli kayınbiraderi 50 yaşındaki Nihat Yıldırım'a bakıyor. Eşini 7 ay önce kaybeden Yıldırım, kayınbiraderinin tüm günlük bakım ve ihtiyaçlarını tek başına karşılıyor. Nihat Yıldırım'ın 6 aylıkken geçirdiği kızamık hastalığı sonrası bedensel engelli kaldığını ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamadığını ifade eden Gülbahar Yıldırım, onu kendi evladı gibi gördüğü ve huzurevine bırakmaya vicdanının el vermediğini ifade etti.

"Kayınbiraderimi kendi evladım gibi gördüm"

Süreci dile getiren Gülbahar Yıldırım, "Ben 7 yıldır kayınbiraderime bakıyorum. Kaynanam öldükten sonra kayınım bende kaldı. Kayınbiraderimi kendi evladım gibi gördüm. Benim bir evladım gibi ve yanımdadır. Bakıyorum, banyosu gibi bütün ihtiyaçlarını, hizmetini ben yapıyorum. Benim de huzurevine vermeye gönlüm razı olmadı. Vicdanım el vermedi. Eşim de 7 ay önce vefat etti. Kayınım 6 aylıkken kızamık hastalığı geçirmiş ve bedensel engelli kalmış. Herhangi bir ihtiyacını karşılamıyor. Banyosu, yemeği gibi bütün ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Bütün yetkililerden ricam kendisinin babasından kalan evi var, üstüne çatı, içine de tuvalet ve banyosunu yapsalar çok iyi olur. Biz kendisine yine yardımcı oluruz" dedi.

Kendisine bakan yengesine olan minnettarlığını ifade eden Ahmet Yıldırım ise " Hepsinden Allah razı olsun. Başkası olsaydı bakmazdı. Yengem de yardımcı oluyor, Allah ondan da razı olsun" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ