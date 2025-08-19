Güler ve Nakatani\'den İkili Görüşme

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani'yi Milli Savunma Bakanlığı'nda resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Gen Nakatani Onur Kıtası'nı selamladı. Güler ve Gen Nakatani törenin ardından ikili bir görüşmegerçekleştirdi. - ANKARA