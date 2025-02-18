Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.
Bakan Güler, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde Ankara'da bulunan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi. Bakan Güler, konuk Bakanı, Milli Savunma Bakanlığına gelişinde askeri törenle karşıladı. Törenin ardından her iki Bakan görüşme gerçekleştirirken, görüşmede Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Güler ve Umerov'dan Kritik Görüşme - Son Dakika
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