Gülistan Doku Krizinde 10 Gözaltı - Son Dakika
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Gülistan Doku Krizinde 10 Gözaltı

Gülistan Doku Krizinde 10 Gözaltı
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Gülistan Doku’nun kaybolmasıyla ilgili 5'inci dalga operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah yapılan 5'inci dalga operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolünün ardından ifade işlemlerinin başlayacağı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 4'üncü dalga operasyonun ardından 24 Temmuz'da tutuklanan Korucubaşı Fatih Özmen'in eşi Sayime Özmen, oğlu Nurettin Mert Özmen ve kızları Dilara Özmen ile Sıla Özmen de bugün yapılan 5'inci dalga operasyonda gözaltına alındı.

Yer Altı Görüntüleme Cihazı (YGC) çalışmasına ilişkin bilirkişi raporunda, gizli tanık "Şubat"ın beyanında sözünü ettiği Koçpınar köyündeki alanda bir kişinin gömülüp daha sonra çıkarıldığı yönünde tespit bulunduğu belirtildi. Fatih Özmen'in telefonuna ilişkin yapılan daraltılmış baz raporuna göre Özmen'in telefonu, 5 Ocak 2020 saat 23.11 ile 6 Ocak 2020 saat 06.43 arasında, Gülistan Doku'nun gömüldüğü değerlendirilen Koçpınar mevkisindeki alandan sabit olarak baz verdi. Söz konusu tespitin, gizli tanık "Şubat"ın beyanları ve PTS hareketleriyle uyumlu olduğu değerlendirildi.

IP ADRESİ TUNCELİ'DEKİ BİR KULLANICIYA KADAR DARALTILDI

Gülistan Doku'nun Instagram hesabına 8 Ocak 2020 günü saat 08.47'de 37.155.156.79 IP adresli bir kullanıcı tarafından giriş yapıldığı da tespit edildi. Doku'nun Instagram hesabına yapılan girişin, Doku'nun kaybolduğu sırada kullandığı telefondan değil, Samsung SM-J320H model başka bir cihazdan gerçekleştirildiği belirtildi. Doku'nun kaybolmadan önce Huawei marka telefon kullandığının BTK kayıtlarıyla tespit edildiği aktarıldı. 37.155.156.79 numaralı IP adresinin kime ait olduğunun belirlenmesine yönelik ilk çalışmalarda port ve hedef IP bilgilerinin bulunmaması nedeniyle tekil kullanıcı tespitinin yapılamadığı, ancak sorgulamalar sonucunda 106 kişilik bir kullanıcı listesi oluşturulduğu ifade edildi. Daha sonra BTK'dan alınan verilerin incelenmesiyle söz konusu IP adresinin mobil internet abonelerine tahsis edildiği ve bir GSM operatörüne ait olduğu belirlendi. Zaman farkı ihtimali de dikkate alınarak yapılan yeni sorguda, ilgili saatte IP adresini kullanan 20 kişi tespit edildi.

Bu 20 kişi arasında Tunceli'den bu IP adresine bağlandığı belirlenen tek kişinin Perihan Benzer olduğu bilgisine yer verildi. Soruşturma kapsamında Perihan Benzer de gözaltına alındı.

DÖNEMİN ALAY KOMUTANI YARDIMCISI VE EŞİ DE GÖZALTINDA

Soruşturmanın 5'nci dalga operasyon kapsamında dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman da gözaltına alındı. Ali Kahraman ve Burçin Hızlı Kahraman'ın kullandığı GSM hatlarının 2-5 Ocak tarihleri arasındaki baz kayıtlarının Tunceli merkezde bulunduklarını gösterdiği, 5 Ocak günü ise Gülistan Doku'nun Sarısaltuk Viyadüğü'nde son görüldüğü saatlere yakın zamanlarda Tunceli'den ayrılarak Elazığ-Malatya güzergahı üzerinden Gaziantep'e gittikleri belirtildi.

Burçin Hızlı Kahraman'ın kullandığı GSM hattından Handan Sonel'in 5 Ocak 2020 günü saat 12.27 sıralarında arandığı belirtildi. Bu saatin Gülistan Doku'nun Sarısaltuk Viyadüğü'nde son görüldüğü zaman dilimine denk geldiği, Burçin Hızlı Kahraman ve Ali Kahraman'ın kullandığı aracın da o sırada köprüye yakın konumda bulunduğu kaydedildi.

HTS kayıtlarında, Burçin Hızlı Kahraman'ın kullandığı hat ile Handan Sonel arasında 5 Ocak 2020 günü saat 12.27.51'de başlayan ve gün içerisinde devam eden çok sayıda arama kaydı bulunduğu görüldü. HTS kayıtlarında saat 12.41.44'te 115 saniyelik bir görüşmenin yanı sıra 12.43, 12.44, 12.47, 12.59, 13.15, 13.33, 14.30 ve 14.45 saatlerinde de arama kayıtları yer aldı.

3 DALGIÇ GÖZALTINDA

Gülistan Doku'yu arama çalışmalarında yer alan dalgıç polis memurları Alaattin Kocamemik, Gürkan Gürdal Vahit İlgör de 5'inci dalgada gözaltına alınanlar arsında yer aldı. Dagıçlara "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme", "Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme" ve "Resmi Belgeyi Bozmak Yok Etmek veya Gizlemek" suçlamaları yöneltiliyor.

Kaynak: ANKA

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku, Fatih Özmen, Tunceli, Gözaltı, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gülistan Doku Krizinde 10 Gözaltı - Son Dakika

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