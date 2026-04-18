Gülistan Doku'nun Ölümüyle İlgili İddialar
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gülistan Doku'nun Ölümüyle İlgili İddialar

18.04.2026 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gülistan Doku'nun ölüm nedenine dair yeni iddialar ortaya atıldı. Tecavüz ve cinayet suçlamaları var.

(TUNCELİ) -Haber: Caner AKTAN

Gülistan Doku soruşturmasını takip eden ablası Aygül Doku, "Dün gece saatlerinde Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş, aile avukatımıza ulaştı. Gülistan'ın ölüm nedenine ilişkin daha önce gizli tanığın şubat ayında da ifade ettiği iddiaları paylaştı. Buna göre, Gülistan'ın, Vali'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından tecavüze uğradığı, hamile kaldıktan sonra da silahla bir evde kafasına sıktığı söylendi Sidar tarafından" dedi.

Tunceli Adliyesi önünde açıklama yapan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, şöyle konuştu:

"Dün gece saatlerinde Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş, aile avukatımıza ulaştı. Gülistan'ın ölüm nedenin ilişkin daha önce gizli tanığın şubat ayında da ifade ettiği iddiaları paylaştı. Buna göre Gülistan'ın, Vali'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından tecavüze uğradığı, hamile kaldıktan sonra da silahla bir evde kafasına sıktığı söylendi Sidar tarafından..."

Sidar Altaş'ın verdiği bu bilgiler üzerine, bunları yeniden öğrenmiş olmak bizi derinden sarstı. Gerekli bilgileri ilerleyen süreçte yeniden kamuoyuyla paylaşacağız. Ayrıca yeni isimler de verdiğini belirtti. Başsavcımız Ebru Cansu'ya güveniyoruz. Her seferinde duyduklarımız çok acı olsa da katil olduğu iddia edilen Mustafa Türkay Sonel'in ve tüm delilleri saklayan örtbascı babası Tuncay Sonel ve o suç şebekesinin adlete hesap vereceği konusunda kuşkumuz yoktur."

Soruşturma kapsamında aranan şüpheli Umut Altaş ABD'de bulunuyor. Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ve annesi Nurşen Arıkan mahkeme tarafından dün tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA

Gülistan Doku, İnsan Hakları, Cinayet, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:16
14:47
14:35
14:31
13:59
13:56
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 15:46:37. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.