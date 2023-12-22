Gülsin Önay, Antalya\'da öğrenciler için resital verdi

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23'üncü Antalya Uluslararası Piyano Festivali kapsamında ünlü piyanist Devlet Sanatçısı Gülsin Önay, Aksu Fen Lisesi'nde öğrenciler için resital vererek, gençlerle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 23'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında ünlü piyanist Gülsin Onay, Aksu Fen Lisesi'nde öğrenciler için konser vererek, söyleşi yaptı. Konsere, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Antalya İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yavuz Kalay, Aksu Fen Lisesi, ATSO Güzel Sanatlar Lisesi ve Aksu Vali Ertokuş Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri katıldı.

KONSER VE SÖYLEŞİ

Ünlü Piyanist Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Adnan Saygun, Frederic Shopin, Mozart gibi ünlü müzisyenlerin bestelerini yorumlayarak, genç müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Konserin ardından söyleşi gerçekleştiren Gülsin Onay, öğrencilerin sorularını yanıtladı. 1940 yılında kurulmuş Aksu Fen Lisesi'nde söyleşi ve resital vermekten duyduğu mutluluğu dile getiren Onay, "Öğrencilerle harika bir dünyaya yolculuk yapmak çok güzeldi. Antalya çok güzel ve sanatla iç içe bir şehir. Bu güzel festival bu şehre yakışıyor. Çok güzel bir organizasyon oluyor. Organizasyonu düzenleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

ÇİÇEK VE PLAKET

Konserin bitmesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Antalya İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yavuz Kalay ve Aksu Fen Lisesi Müdürü Mustafa Köseoğlu, sanatçı Gülsin Onay'a çiçek ve plaket takdim etti. Gülsin Onay 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin bu akşam kapanış gecesinde, Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser daha verecek.

HARİKA ÇOCUK

Piyanoya, müzisyen olan annesi ve babası sayesinde, küçük yaşlarda başlayan ve "Harika Çocuk" olarak gösterilen Gülsin Onay, dünyanın birçok önemli orkestrası ve müzisyeniyle çalışmalar yaptı. Kendi besteleri de olan Gülsin Onay, kariyerini çoğunlukla yorumcu olarak sürdürdü. Özellikle Chopin ve Ahmet Adnan Saygun'un eserlerini icra eden Gülsin Onay, hocası Ahmet Adnan Saygun'un eserlerinin dünyaya tanıtılmasında önemli bir rol üstlenmiştir.