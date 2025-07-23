Gültekin Kardeşlerden Bahçeli Kitabı

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve kardeşi Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tuba Gültekin, Devlet Bahçeli liderliğini ve Milliyetçi Hareket Partisini, Birleştirici Hilal Modeli ile kitaplaştırdı.

Akademisyen kardeşler Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve Prof. Dr. Tuba Gültekin, Milliyetçi Hareket Partisi ve lideri Devlet Bahçeli'yi siyasal iletişim açısından kendi geliştirdikleri özgün modelle anlattılar. 'Devlet Bahçeli Liderliğinde Milliyetçi Hareket Partisi ve Birleştirici Hilal Modeli' başlıklı kitabı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye takdim eden akademisyen kardeşler, kitapta, hem partinin toplumla iletişimini hem de Devlet Bahçeli liderliğini, siyasal iletişimde ilk kez sunulan Birleştirici Hilal Modeli ile açıkladılar. Üç bölümden ve 300 sayfadan oluşan kitapta, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mitinglerde ve kongrelerde yaptığı konuşmalar doğrultusunda beden dili analizi de yapıldı. Devlet Bahçeli'nin liderliği, barış iletişimi liderliği perspektifinden değerlendirilirken, Milliyetçi Hareket Partisi'nin toplumla olan iletişimi de siyasal iletişime kazandırılan özgün kavramlar ve modeller ile anlatıldı.

Kitapta, 'Birleştirici Hilal Modeli'nin Devlet Bahçeli liderliği ile Milliyetçi Hareket Partisi'ni tanımlayan, toplumu kucaklayıcı, inandırıcı, ikna edici iletişim değeri yüksek, toplumu sahiplenen ve beka savunucu özellikleri kapsadığı vurgulandı. Birleştirici Hilal Modelinin, toplumda mutabakat ve diyalog yönetimini gerçekleştiren bir model olarak, çok sayıda özelliği siyasal iletişim ve ikna edici iletişim açısından irdelendi. 'Devlet Bahçeli Liderliğinde Milliyetçi Hareket Partisi ve Birleştirici Hilal Modeli' adlı kitapta, Devlet Bahçeli'nin Türk siyasetinde barış iletişimi lideri olduğu ve özellikle Bahçeli'nin tarihi 22 Ekim 2024 çağrısından sonra terörsüz Türkiye yolunda barış liderliği de ikna kavramları ve modelleri ile anlatıldı.

Kitap, ayrıca Devlet Bahçeli'nin beden dilini inceleyen ilk kitap olarak da dikkat çekiyor. Çalışmada, MHP Lideri'nin mitinglerde, kongrelerde, toplantılarda yaptığı konuşmalar ve kullandığı beden dili ayrıntılı olarak değerlendirildi. Devlet Bahçeli'nin kapsayıcı, birleştirici, uzlaşıya dönük ve sadakate dayalı beden hareketlerinin her biri, ikna edici iletişim perspektifinden açıklanırken, Devlet Bahçeli'nin beden hareketleri ile Türkiye'nin bir barış ve mutabakat lideri olduğu vurgulandı.

Kitabın takdim yazısını kaleme alan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın, Devlet Bahçeli liderliğini, "Sayın Devlet Bahçeli; rayından çıkmak üzere olan her siyasi meselede ileri görüşlülüğü ve bilge liderliğiyle ön alarak hem politik, hem de toplumsal barış ve esenlik ortamının temininde pozitif rol üstlenmiştir. MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türk demokrasisine arız olan hastalıkların tedavisinde bir siyaset hekimi işlevi üstlenmiş, isabetli teşhisler koyarak faydalı ve rahatlatıcı reçeteler yazmıştır" sözleriyle anlattı.

Akademisyen kardeşler Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve Prof. Dr. Tuba Gültekin, daha önce de bir tanesi İngilizce olmak üzere, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi anlatan 7 adet kitap yazmışlardı. Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve Prof. Dr. Tuba Gültekin, MHP Genel Merkezinde, Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek, 'Devlet Bahçeli Liderliğinde Milliyetçi Hareket Partisi ve Birleştirici Hilal Modeli' kitabını takdim ettiler. - İZMİR