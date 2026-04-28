Gümrük Müdürlüğü proje sahası bakanlık heyetiyle incelendi

Düzce Gümrük Müdürlüğü ve Lojistik Merkezi çalışmalarına hız veren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'ye gelen Ticaret Bakanlığı heyetiyle birlikte proje sahasında incelemelerde bulundu. Saha gezisinde, projenin detayları ve planlanan çalışmalar ele alındı.

Başkanı Faruk Özlü, Ticaret Bakanlığı heyetiyle birlikte Düzce'de kurulması planlanan Gümrük Müdürlüğü ve Lojistik Merkezi sahasında incelemelerde bulundu. D-100 Karayolu üzerindeki Selamlar Köyü mevkiinde yer alan yaklaşık 200 dönümlük arazide gerçekleştirilen ziyarette, projenin detayları ele alındı.

Başkan Özlü'nün daveti üzerine Düzce'ye gelen heyette; Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Destek Hizmetleri, Tasfiye İşler ve Döner Sermaye Genel Müdürü Oğuzhan Şatıroğlu, Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Karakaş, Daire Başkanı Salih Aykan Kangal ve Ticaret Uzmanı Ferdi Yayla yer aldı. İnceleme gezisine ayrıca Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık'ta katıldı.

Heyete sunum yapan Başkan Yardımcısı Hasan Günden, yaklaşık 6 bin metrekarelik alanda kurulması planlanan Gümrük Müdürlüğü Hizmet Binası'nın yanı sıra, proje sahasının genişletilebileceğini ifade etti. Ulaşım planlamasında D-100 trafiğini etkilemeyecek düzenlemelerin yapıldığını belirten Günden, TIR parkı ve idari alanların ayrı girişlere sahip olacağını, ayrıca konut alanlarıyla proje sahası arasında park alanı oluşturulduğunu söyledi.

Mimar Berat Kabak ise projenin çelik konstrüksiyon, tek katlı bir yapı olarak planlandığını belirterek, içerisinde teknik ofisler, toplantı odaları, mescit ve diğer sosyal alanların yer alacağını aktardı. Ayrıca 400 metrekarelik geçici depolama alanı ve ilerleyen süreçte büyük bir antrepo kurulmasının hedeflendiğini ifade etti.

Başkan Faruk Özlü ise projenin maliyet yükü oluşturmadan hayata geçirileceğini vurgulayarak, dolgu ve altyapı çalışmalarının belediye tarafından yapılacağını, çelik konstrüksiyon binanın ise Ticaret ve Sanayi Odası tarafından inşa edileceğini açıkladı. Alanın Milli Emlak tarafından belediyeye tahsis edildiğini belirten Özlü, tamamlanan tesisin Gümrük Müdürlüğü'ne devredileceğini söyledi. D-100 Karayolu'na ve otoyol bağlantısına yakınlığı sayesinde güzel bir lokasyonda yer alan Gümrük Müdürlüğü'nün bu yıl içerisinde tamamlanacağını dile getiren Özlü, lojistik merkezin ise daha uzun vadede şekilleneceğini belirtti.

Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez de Ankara'daki lojistik merkez örneğinin incelenebileceğini belirterek, deneyim paylaşımı konusunda destek verebileceklerini ifade etti.

Yapılan inceleme gezisinin ardından hazırlanan taslak ve tasarım projeleri, değerlendirilmek ve onay sürecinin başlatılması amacıyla bakanlık heyetine sunuldu. Projenin, ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda nihai hale getirilerek en kısa sürede uygulamaya geçirilmesi hedefleniyor. - DÜZCE