Gümüşhane\'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

Gümüşhane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Gümüşhane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Gümüşhane Valiliği'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, makamını Yusuf Çiftçioğlu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Yusuf Koç'a devretti. Kutlamalar Gümüşhane Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programla sürdü. Kültür Merkezi girişindeki fuaye alanında resim sergisi açıldı. Vali Aydın Baruş ve protokol üyeleri, Dumlupınar İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisini gezerek eserleri inceledi.

Programda daha sonra Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı "23 Nisan" adlı oratoryo gösterisi, Dumlupınar İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinin hazırladıkları "Yeni Türkiye" adlı ront gösterisi, Aysın Rafet Ataç İlkokulu 3.sınıf öğrencilerinin hazırladıkları "Yollarda Bulurum Seni" adlı ront gösterisi, Fevzipaşa İlkokulu 1. sınıf öğrencilerinin hazırladıkları "Anadolu Ateşi" adlı gösteri, Şehit Murat Yıldız İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin hazırladığı ront gösterisi, Yusuf Çiftçioğlu İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı ront gösterisi, Gazipaşa Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı halk oyunları gösterisi, Fevzipaşa Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı koro ve Işıl Sema Doğan İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinin hazırladıkları ront gösterileri gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu 7/A sınıfı öğrencisi Zeliha Taş'ın "Bayrak", Karşıyaka İlkokulu 2/B sınıfı öğrencilerinden Azra Ergün'ün de "Yurdumun En Güzel Bayramı Bugün" adlı şiirleri seslendirdiği program günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. - GÜMÜŞHANE