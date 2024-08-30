Gümüşhane\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda Uçurtma Şenliği Düzenlendi

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Gümüşhane'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in 102'nci yıldönümünde çocuklara yönelik Zigana Dağında uçurtma şenliği düzenlendi.

Çocukların 30 Ağustos'u bir bayram şeklinde kutlamaları için Gümüşhane Valiliği'nin himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Belediye Başkanlığı tarafından desteklenen şenlikte yaklaşık 200 çocuk aileleriyle birlikte uçurtma uçurttu.

Geleneksel hale getirilmesi planlanan programda resmi törenin ardından Belediye Otobüsleri ve minibüslerle Zigana dağına gelen çocuklara yemek ikram edildi.

Zigana Dağında bulunan Gümüşkayak Kayak Merkezinde yapılması planlanan fakat sis nedeniyle Limni Gölü Tabiat Parkı üzerindeki şenlik alanında gerçekleştirilen programa Vali Alper Tanrısever, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Torul Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, Vali Yardımcıları Dr. Serhat Doğan, Muhammed Deniz Kılınçaslan, İl Garnizon Komutan Vekili Albay Recai Öztürk, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Torul Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Zengin, kurum yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Çocukların ay-yıldızlı uçurtmaları rüzgarın da desteğiyle uzun süre uçurduğu, birbirinden renkli görüntülerin yer aldığı etkinlikte veliler de çocuklarıyla birlikte uçurtma uçurmayı ihmal etmedi.

Etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Alper Tanrısever, "Zafer Bayramının 102.yıldönümünde resmi törenlerimizi yaptıktan sonra istedik ki çocuklarımız 30 Ağustos'u bir bayram şeklinde kutlasınlar ve doğaya açılsınlar istedik. Bu sebeple uçurtma şenliği düzenlemeye karar verdik. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Belediye Başkanlığımız, Valiliğimizin koordinesinde böyle bir şenlik düzenledik. Gördüğümüz kadarıyla çocuklarımız da çok mutlu. Aileler ilk başta gelmekten çekiniyordu ama çocuklardan daha fazla onlar uçurtma uçurmaya başladılar. Bu durum bizi de çok mutlu etti. İnşallah önümüzdeki yıllarda Gümüşhane'de 30 Ağustos'ta bayram törenlerinin hemen sonrasında uçurtma şenliklerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE