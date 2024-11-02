Gümüşhane'de AFAD Gönüllüleri Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gümüşhane'de AFAD Gönüllüleri Buluştu

AFAD gönüllüleri Gümüşhane'de tecrübe paylaşıp yarışmalarla dolu bir etkinlik düzenledi.

02.11.2024 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de AFAD gönüllüleri, kurumun düzenlediği organizasyonda bir araya geldi. Tecrübe paylaşımının yapıldığı, yemeklerin yenildiği ve bir aile ortamında gerçekleştirilen etkinlikte ayrıca yarışmalar da yapıldı.

6 Şubat'ta ülkeyi derinden etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem felaketlerinin ardından önemi bir kez daha anlaşılan ve eğitim çalışmalarına hız verilen AFAD Gönüllülük sistemi Gümüşhane'de başarıyla uygulanmaya devam ediyor.

Deprem sürecinde ilk gün bölgeye giderek onlarca kişinin canlı kurtulmasına vesile olan gönüllülerin de aralarında olduğu Destek AFAD Gönüllü eğitimlerini alan yaklaşık 40 kişi kurumun davetiyle AFAD'da dolu dolu bir gün geçirdi.

Sabah kahvaltısında bir araya gelen gönüllüler ardından yüzyılın afetlerinden birisi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev alan gönüllülerden tecrübelerini dinledi. Afet bölgesinde yaşanan en büyük sıkıntının ne olduğu sorusuna tecrübe paylaşımıyla cevap arayan gönüllüler deneyimli gönüllüler ve AFAD görevlileriyle sohbet etti.

Afet bölgelerinde en önemli ihtiyaçlardan birisi olan çadır kurulumu için düzenlenen hem eğlenceli anlar yaşatıp hem de afet durumları için pratik yapma fırsatı sunan yarışmada 3 takım halinde gönüllüler en hızlı şekilde çadırı kurmak için birbiriyle kıyasıya yarıştı. 4,5 dakikada çadırı kuran ekip birinci olurken takımdaki herkese afet çantası hediye edildi.

Şube Müdürü Taşkın Okur'un organizasyonunda gerçekleştirilen etkinliği önümüzdeki bahar aylarıyla birlikte çok daha geniş kapsamlı düzenlenmesi kararlaştırıldı. Okur, büyük bir aile olduklarını ve daha da büyüyeceklerini belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Akşam yemeği ikramıyla son bulan programda konuşan İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Hayati Kaya ise gönüllüleri önemsediklerini ve desteklediklerini belirterek, "Onların da sürekli bizimle olmasını ve desteklemesini istiyoruz. Gönüllü arkadaşlarımızı bir araya getirerek kaynaşmalarını sağlamak, arkadaş, dostluk bir aile ortamı oluşturmak istiyoruz. Bir nevi arkadaşlık kültürü oluşturmak istiyoruz. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Sabahın erken saatlerinde buraya gelerek bizleri onurlandırdılar, burada yaptığımız çalışmalara destek verdiler. Günün sonunda bir arkadaşlık, aile ortamı oluştu. Bu da bizi çok mutlu etti. Bu tür etkinliklere bahar ayıyla birlikte hız vereceğiz. Eğlenceli spor faaliyetlerini de işin içine katacağız. Gönüllülerimizi iple tırmanış, zipline, dart, okçuluk ve halat çekme gibi etkinliklerle buluşturmayı planlıyoruz" dedi.

Gümüşhane'de gönüllülerin verdiği desteği çok önemsediklerini kaydeden Kaya, "Bize verdikleri destek bizim için çok önemli. İlimizde şu an için akredite olmuş sivil toplum kuruluşumuz yok. Bu nedenle de gönüllü arkadaşlarımızın arama kurtarmada lojistik konusunda bizim için verdikleri destek çok önemli. Bizler arama kurtarma operasyonlarını gerçekleştirirken arkamızda bir lojistik ordusunun olduğunu bilmek bizi rahatlatıyor. Bundan önce Gümüşhane'de bulunan arkadaşlarımız asrın felaketi olan depremlerde Adıyaman'da çalışma yapmışlardı. Kendileriyle ilgili övgü dolu sözler duyduk ve bu bizi çok onurlandırıp mutlu ediyor" diye konuştu.

Gümüşhane'de AFAD gönüllülük sistemine kayıtlı 2 bin 430 kişi bulunurken, Destek AFAD Gönüllü eğitimi alan gönüllü sayısı ise 260. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Sivil Toplum, Deprem, Yerel, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gümüşhane'de AFAD Gönüllüleri Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:14 İranlı genç kadından “zorunlu örtünme“ kuralına karşı iç çamaşırlı eylem İranlı genç kadından "zorunlu örtünme" kuralına karşı iç çamaşırlı eylem
20:54 Beşiktaş, Kasımpaşa’ya sahasında 3-1 yenildi Beşiktaş, Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 yenildi
20:37 Mustafa Varank’ın bindiği arazi aracı kaza yaptı Mustafa Varank'ın bindiği arazi aracı kaza yaptı
17:31 “Canımı sıktı“ diyerek Şirin’in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı "Canımı sıktı" diyerek Şirin'in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı
17:00 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
09:34 Cemal Enginyurt’tan CHP’li Gamze Taşcıer’e Ahmet Özer tepkisi Cemal Enginyurt'tan CHP'li Gamze Taşcıer'e Ahmet Özer tepkisi
09:23 Akaryakıtta yine fiyatlar değişti Biri arttı diğeri azaldı Akaryakıtta yine fiyatlar değişti! Biri arttı diğeri azaldı
09:02 MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü
08:42 Damadını öldürüp intihar etti Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı Damadını öldürüp intihar etti! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı
08:12 Derbiye damga vuran Arda Kardeşler’in cezası belli oldu Derbiye damga vuran Arda Kardeşler'in cezası belli oldu
07:33 Meteoroloji üstüne basa basa uyardı, hava bir anda buz kesecek Meteoroloji üstüne basa basa uyardı, hava bir anda buz kesecek
07:24 Deprem bölgesi ile ilgili yeni karar Deprem bölgesi ile ilgili yeni karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 21:47:42. #1.13#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de AFAD Gönüllüleri Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.