Gümüşhane\'de Asayiş Toplantısı: Suç Oranında Düşüş ve Denetim Faaliyetleri

Gümüşhane'de Vali Aydın Baruş başkanlığında mart ayı asayiş bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gümüşhane Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral da katıldı. Vali Baruş, her ay düzenli olarak gerçekleştirilen ve Valiliğin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan basın toplantısında mart ayı güvenlik istatistiklerini paylaştı.

Verilere göre kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1'lik bir azalış görülürken, bu suçların aydınlatılma oranı da geçen yıla göre yüzde 2,6 artarak yüzde 93,4 oldu. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da yine geçen yılın aynı dönemine göre önemli miktarda azalma olduğu görüldü. Hırsızlık, dolandırıcılık, kasten öldürme, cinsel suçlar, narkotik suçlar başta olmak üzere hakkında yakalama kararı bulunan 53 kişi ise yakalanarak ilgili mercilere sevk edildi. Bu süreçte ifade için aranan 106 şahıs hakkında ise işlem gerçekleştirildi. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 41 silah ele geçirilirken, 37 şahıs hakkında işlem yapıldı. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda ise toplam 856,14 gram esrar, metamfetamin, skunk ve bonzai ile 46 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 10 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında suç unsuru barındıran 181 şahıs ve hesaba yönelik operasyon gerçekleştirildi. Çevrimiçi çocuk istismarına yönelik yapılan 7 operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Kentte Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen 9 kazada 21 vatandaş yaralandı.

Konaklama tesislerine sıkı denetim

Gümüşhane Valiliği tarafından görevlendirilen denetim heyetleri tarafından il merkezi ve ilçelerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ile turizm işletme belgelerine yönelik yapılan denetimlerde Gümüşhane Belediye Başkanlığına ait 2 konaklama tesisine iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmamasından dolayı, 3 tesis hakkında ise turizm işletme belgesi bulunmadığından dolayı tesislerin faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik yazı gönderildi. 4 ilçe belediye başkanlığına ise toplamda 5 işletme hakkında da faaliyeti durdurma yazısı gönderilirken, tesislerin kapatma işlemleri sürüyor.

Yangın tedbirlerine uygunluk bakımından yapılan denetimlerde Gümüşhane Belediye Başkanlığına ait 3, ilçe belediyelerine ait 6 ve İl Özel İdaresine ait 3 konaklama tesisi için tedbirlerin kontrol edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için işlem başlatılırken, 1 tesis kapatıldı.

Çöken yolda ekiplerin çalışmaları sürüyor

Gümüşhane- Erzincan karayolu Balkaya köyü mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle çöken yolda Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü belirten Vali Baruş, mevcut yolun yanında açılan servis yolunun da ağır tonajlı araçlar haricinde trafiğe açık olduğunu söyledi. Yapılacak çalışmalarla ağır tonajlı araçların da geçişinin sağlanacağı ifade edildi. - GÜMÜŞHANE