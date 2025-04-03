Gümüşhane'de Asayiş Toplantısı: Suç Oranında Düşüş ve Denetim Faaliyetleri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gümüşhane'de Asayiş Toplantısı: Suç Oranında Düşüş ve Denetim Faaliyetleri

Gümüşhane\'de Asayiş Toplantısı: Suç Oranında Düşüş ve Denetim Faaliyetleri

Gümüşhane'de düzenlenen asayiş bilgilendirme toplantısında, kişilere karşı işlenen suçlarda %21,1 azalma ve suçların aydınlatılma oranında %2,6 artış olduğu belirtildi. Uyuşturucu ve siber suçlarla mücadele kapsamında önemli operasyonlar gerçekleştirilirken, turizm tesislerine yönelik denetimler de sürüyor.

03.04.2025 15:16  Güncelleme: 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de Vali Aydın Baruş başkanlığında mart ayı asayiş bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gümüşhane Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral da katıldı. Vali Baruş, her ay düzenli olarak gerçekleştirilen ve Valiliğin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan basın toplantısında mart ayı güvenlik istatistiklerini paylaştı.

Verilere göre kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1'lik bir azalış görülürken, bu suçların aydınlatılma oranı da geçen yıla göre yüzde 2,6 artarak yüzde 93,4 oldu. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da yine geçen yılın aynı dönemine göre önemli miktarda azalma olduğu görüldü. Hırsızlık, dolandırıcılık, kasten öldürme, cinsel suçlar, narkotik suçlar başta olmak üzere hakkında yakalama kararı bulunan 53 kişi ise yakalanarak ilgili mercilere sevk edildi. Bu süreçte ifade için aranan 106 şahıs hakkında ise işlem gerçekleştirildi. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 41 silah ele geçirilirken, 37 şahıs hakkında işlem yapıldı. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda ise toplam 856,14 gram esrar, metamfetamin, skunk ve bonzai ile 46 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 10 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında suç unsuru barındıran 181 şahıs ve hesaba yönelik operasyon gerçekleştirildi. Çevrimiçi çocuk istismarına yönelik yapılan 7 operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Kentte Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen 9 kazada 21 vatandaş yaralandı.

Konaklama tesislerine sıkı denetim

Gümüşhane Valiliği tarafından görevlendirilen denetim heyetleri tarafından il merkezi ve ilçelerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ile turizm işletme belgelerine yönelik yapılan denetimlerde Gümüşhane Belediye Başkanlığına ait 2 konaklama tesisine iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmamasından dolayı, 3 tesis hakkında ise turizm işletme belgesi bulunmadığından dolayı tesislerin faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik yazı gönderildi. 4 ilçe belediye başkanlığına ise toplamda 5 işletme hakkında da faaliyeti durdurma yazısı gönderilirken, tesislerin kapatma işlemleri sürüyor.

Yangın tedbirlerine uygunluk bakımından yapılan denetimlerde Gümüşhane Belediye Başkanlığına ait 3, ilçe belediyelerine ait 6 ve İl Özel İdaresine ait 3 konaklama tesisi için tedbirlerin kontrol edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için işlem başlatılırken, 1 tesis kapatıldı.

Çöken yolda ekiplerin çalışmaları sürüyor

Gümüşhane- Erzincan karayolu Balkaya köyü mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle çöken yolda Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü belirten Vali Baruş, mevcut yolun yanında açılan servis yolunun da ağır tonajlı araçlar haricinde trafiğe açık olduğunu söyledi. Yapılacak çalışmalarla ağır tonajlı araçların da geçişinin sağlanacağı ifade edildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Turizm, Asayiş, Yerel, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gümüşhane'de Asayiş Toplantısı: Suç Oranında Düşüş ve Denetim Faaliyetleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk’tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz
16 yaşındaki kızı vurup intihar etti 16 yaşındaki kızı vurup intihar etti
Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı
Kadıköy’de Icardi ve Okan Buruk’a olay gönderme Kadıköy'de Icardi ve Okan Buruk'a olay gönderme
Gözünü diktiği topraklardan Trump’a mesaj: ABD Grönland’ı alamayacak Gözünü diktiği topraklardan Trump'a mesaj: ABD Grönland'ı alamayacak
Hakemi VAR uyardı İşte Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı Hakemi VAR uyardı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı
Ofsayt mı değil mi Herkes Fenerbahçe’nin bu golünü tartışıyor Ofsayt mı değil mi? Herkes Fenerbahçe'nin bu golünü tartışıyor
“Volkan Konak“ paylaşımı başını yaktı Diyanet’ten Çatalca Müftüsü’ne soruşturma "Volkan Konak" paylaşımı başını yaktı! Diyanet'ten Çatalca Müftüsü'ne soruşturma
Volkan Konak’a müdahale geç mi yapıldı Video ile yanıt Volkan Konak'a müdahale geç mi yapıldı? Video ile yanıt
Trabzon’da İmamoğlu’na destek standında bıçaklı saldırı Trabzon'da İmamoğlu'na destek standında bıçaklı saldırı
Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı

16:21 Volkan Konak’a müdahale geç mi yapıldı Video ile yanıt Volkan Konak'a müdahale geç mi yapıldı? Video ile yanıt
15:45 Trabzon’da İmamoğlu’na destek standında bıçaklı saldırı Trabzon'da İmamoğlu'na destek standında bıçaklı saldırı
14:25 Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı
13:25 Bir ilçe diken üstünde Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda
13:17 Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim
22:23 Galatasaray’a derbide sakatlık şoku Yıldız futbolcu oyuna devam edemedi Galatasaray'a derbide sakatlık şoku! Yıldız futbolcu oyuna devam edemedi
22:11 Osimhen’in golünden sonra kavga çıktı Fenerbahçeli taraftarlar birbirine girdi Osimhen'in golünden sonra kavga çıktı! Fenerbahçeli taraftarlar birbirine girdi
22:11 “Volkan Konak“ paylaşımı başını yaktı Diyanet’ten Çatalca Müftüsü’ne soruşturma "Volkan Konak" paylaşımı başını yaktı! Diyanet'ten Çatalca Müftüsü'ne soruşturma
21:50 Ofsayt mı değil mi Herkes Fenerbahçe’nin bu golünü tartışıyor Ofsayt mı değil mi? Herkes Fenerbahçe'nin bu golünü tartışıyor
21:29 Hakemi VAR uyardı İşte Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı Hakemi VAR uyardı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı
21:13 Gözünü diktiği topraklardan Trump’a mesaj: ABD Grönland’ı alamayacak Gözünü diktiği topraklardan Trump'a mesaj: ABD Grönland'ı alamayacak
21:01 Kadıköy’de Icardi ve Okan Buruk’a olay gönderme Kadıköy'de Icardi ve Okan Buruk'a olay gönderme
20:56 Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı
20:43 16 yaşındaki kızı vurup intihar etti 16 yaşındaki kızı vurup intihar etti
20:39 Okan Buruk’tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 16:48:08. #7.12#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Asayiş Toplantısı: Suç Oranında Düşüş ve Denetim Faaliyetleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement