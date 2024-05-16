Gümüşhane'de Gençler Bir Gün Gönüllü Askerlik Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gümüşhane'de Gençler Bir Gün Gönüllü Askerlik Yaptı

Gümüşhane\'de Gençler Bir Gün Gönüllü Askerlik Yaptı

Gümüşhane'de çeşitli nedenlerle askerlik hizmetini yerine getiremeyen gençler, bir günlüğüne gönüllü askerlik yaptı. Özel gereksinimli bireyler, askerlik eğitimi aldı ve terhis belgesi aldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen programda yemin töreni düzenlendi.

16.05.2024 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de çeşitli nedenlerle askerlik hizmetini yerine getiremeyen gençler, bir günlüğüne gönüllü askerlik yaptı.

Gümüşhane'de özel gereksinimli bireyler, her yıl olduğu gibi bu yıl da bir günlüğüne askerlik yaparak terhis belgesi aldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştiren programda gün boyu komutanlarından yanaşık düzen eğitimi, tören yürüyüşü eğitimi, asker selamı eğitimleri alan gençler silahları inceledi, mayın arama köpeklerini izledi. Eğitimin ardından gençlerin ailelerinin de katılımı ile düzenlenen yemin töreni ise yağmur nedeniyle kapalı salonda gerçekleştirildi.

"Askerlik her Türk gencinin yapması gereken kutsal bir vazifedir"

Programda konuşan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, çeşitli nedenlerle askerlik görevini yerine getiremeyen gençlerin bir günlük gönüllü askerlik ve and içme törenini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çeşitli nedenlerle askerlik hizmetini yerine getiremeyen gençlerimizin bir günlük gönüllülük hizmetinde aramızda bulunmalarından şeref duyuyoruz. Bugün burada bulunan değerli konuklar son derece anlamlı, duygulu, gurur ve heyecan verici bir olayın canlı şahidi olmakta ve mutluluğunu paylaşmaktadırlar. Askerlik her Türk gencinin yapması gereken kutsal bir vazifedir. Sizlere kısa da olsa kutsal askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve Türkiye Cumhuriyeti jandarmasının şerefli bir neferi olarak sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Şunu bilmelisiniz ki yaşama sevincinize sarılmanız, içinizdeki umudu hiç kaybetmemeniz ve hayata tutunduğunuz anda gösterdiğiniz azim ve özveriyle hepimize örnek teşkil ediyorsunuz. Gönülden inanıyoruz ki ihtiyaç duyduğumuz anda her vatan evladı gibi sizler de vatan hizmetini yerine getirmekten ve canınızı seve seve feda etmekten imtina etmeyeceksiniz. Değerli Mehmetçikler askerliğinizin sizlere, yüce milletimize hayırlı olmasını diler, bugünkü heyecanınızın ve mutluluğunuzun ve üstün başarınızın ömür boyu sürmesini temenni eder, sevgiyle gözlerinizden öperim. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" dedi.

Törende Türk bayrağının ve silahların olduğu masaya ellerini koyarak yemin eden Berkan Sarı, Savaş Başdemir, Doğan Demirtaş, Emirhan Devran, Ömürhan Kaya, Emirhan Altuntaş'a terhis belgelerini ise Vali Alper Tanrısever teslim etti.

"Benden daha iyi asker oldu oğlum"

Törenin ardından duygularını paylaşan asker babası Halil İbrahim Sarı, "Çok güzel şeyler gördük. İlgi ve alaka çok büyüktü. Askerimiz, Mehmetçiğimiz silahları inceledi, nöbet tuttu, yemin etti. Çok güzel oldu Mehmetçiğimiz adına ve bizim adımıza. Benden daha iyi asker oldu oğlum. Daha sıcakkanlı, daha özverili, daha güzel bir askerlik yaptı" diye konuştu.

Bir günlüğüne asker olup jandarma üniforması giyerek nöbet tutan Berkan Sarı ise, "Bugün çok güzel geçti. Nöbet tuttum, silahları inceledim. Köpekleri baktım. Çok güzel geçti" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Jandarma, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gümüşhane'de Gençler Bir Gün Gönüllü Askerlik Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 04:15:55. #1.13#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Gençler Bir Gün Gönüllü Askerlik Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement