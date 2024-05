Gümüşhane\'de Gençler Bir Gün Gönüllü Askerlik Yaptı

Yerel

Gümüşhane'de çeşitli nedenlerle askerlik hizmetini yerine getiremeyen gençler, bir günlüğüne gönüllü askerlik yaptı.

Gümüşhane'de özel gereksinimli bireyler, her yıl olduğu gibi bu yıl da bir günlüğüne askerlik yaparak terhis belgesi aldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştiren programda gün boyu komutanlarından yanaşık düzen eğitimi, tören yürüyüşü eğitimi, asker selamı eğitimleri alan gençler silahları inceledi, mayın arama köpeklerini izledi. Eğitimin ardından gençlerin ailelerinin de katılımı ile düzenlenen yemin töreni ise yağmur nedeniyle kapalı salonda gerçekleştirildi.

"Askerlik her Türk gencinin yapması gereken kutsal bir vazifedir"

Programda konuşan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, çeşitli nedenlerle askerlik görevini yerine getiremeyen gençlerin bir günlük gönüllü askerlik ve and içme törenini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çeşitli nedenlerle askerlik hizmetini yerine getiremeyen gençlerimizin bir günlük gönüllülük hizmetinde aramızda bulunmalarından şeref duyuyoruz. Bugün burada bulunan değerli konuklar son derece anlamlı, duygulu, gurur ve heyecan verici bir olayın canlı şahidi olmakta ve mutluluğunu paylaşmaktadırlar. Askerlik her Türk gencinin yapması gereken kutsal bir vazifedir. Sizlere kısa da olsa kutsal askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve Türkiye Cumhuriyeti jandarmasının şerefli bir neferi olarak sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Şunu bilmelisiniz ki yaşama sevincinize sarılmanız, içinizdeki umudu hiç kaybetmemeniz ve hayata tutunduğunuz anda gösterdiğiniz azim ve özveriyle hepimize örnek teşkil ediyorsunuz. Gönülden inanıyoruz ki ihtiyaç duyduğumuz anda her vatan evladı gibi sizler de vatan hizmetini yerine getirmekten ve canınızı seve seve feda etmekten imtina etmeyeceksiniz. Değerli Mehmetçikler askerliğinizin sizlere, yüce milletimize hayırlı olmasını diler, bugünkü heyecanınızın ve mutluluğunuzun ve üstün başarınızın ömür boyu sürmesini temenni eder, sevgiyle gözlerinizden öperim. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" dedi.

Törende Türk bayrağının ve silahların olduğu masaya ellerini koyarak yemin eden Berkan Sarı, Savaş Başdemir, Doğan Demirtaş, Emirhan Devran, Ömürhan Kaya, Emirhan Altuntaş'a terhis belgelerini ise Vali Alper Tanrısever teslim etti.

"Benden daha iyi asker oldu oğlum"

Törenin ardından duygularını paylaşan asker babası Halil İbrahim Sarı, "Çok güzel şeyler gördük. İlgi ve alaka çok büyüktü. Askerimiz, Mehmetçiğimiz silahları inceledi, nöbet tuttu, yemin etti. Çok güzel oldu Mehmetçiğimiz adına ve bizim adımıza. Benden daha iyi asker oldu oğlum. Daha sıcakkanlı, daha özverili, daha güzel bir askerlik yaptı" diye konuştu.

Bir günlüğüne asker olup jandarma üniforması giyerek nöbet tutan Berkan Sarı ise, "Bugün çok güzel geçti. Nöbet tuttum, silahları inceledim. Köpekleri baktım. Çok güzel geçti" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE