Gümüşhane'de Gençlik Çalıştayı Gerçekleşti - Son Dakika
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Gümüşhane'de Gençlik Çalıştayı Gerçekleşti

Gümüşhane\'de Gençlik Çalıştayı Gerçekleşti

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gümüşhane'de gençlerin fikirleriyle politikaları şekillendirdi.

25.12.2024 16:42
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ilde düzenlediği "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı", Gümüşhane'de geniş katılımla gerçekleşti.

Gümüşhane Üniversitesi Dr. Mustafa Çalık Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda gençler, 'Afet Yönetimi ve Dayanıklılık', 'Bilim ve Teknoloji', 'Çevre ve İklim' konuları başta olmak üzere 11 farklı başlıkta fikirlerini beyan ederek, gençlik politika belgesinin oluşumuna katkı sağladı. Gençlerin ihtiyaçlarına yönelik politikaların geliştirilmesi ve topluma aktif katılımlarının artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar konuşularak, Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulmak üzere sonuç raporu hazırlandı.

"Gençlerin fikirleriyle ülkemiz geleceğe endişe etmeden bakacaktır"

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, çalıştayda Türkiye'nin dünya ölçeğindeki önemli konumuna vurgu yaparak, "Türkiye bugün dünya ölçeğinde oluşturmuş olduğu politikalarla gerek bölgesinde gerekse de uluslararası alanda her geçen gün daha iyi duruma gelen ve sözü dinlenen bir ülke konumuna geldi. Bu nedenle geleceğe dair atacağımız adımları sağlıklı oluşturmak ve gençliğe dönük politikaları isabetli bir şekilde belirlemek zorundayız. Bunun için de gençlere ilişkin politikaları belirlerken de gençliğimizin düşüncelerini, fikrini, taleplerini öğrenmek, ülkenin geleceğine ilişkin vizyonlarını ortaya koymak çok büyük önem taşıyor. Düzenlenecek olan bu çalıştay Gümüşhane gençliğinin Türkiye'nin geleceğine ve uluslararası konumundaki yerine ilişkin düşünceleri almak ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençliğe yönelik yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere çok güzel sonuçlar ortaya çıkaracak, buna yürekten inanıyorum. İnşallah sizlerin düşünceleri, fikirleri ve hayalleri sayesinde Türkiye'miz, Gümüşhane'miz geleceğe endişe etmeden ve büyük bir umutla bakacaktır. Sizlere güveniyoruz, umudumuz sizlersiniz" dedi.

"Gençlik Politika Belgemiz gençlerin sesini daha güçlü şekilde duyuracak"

Türkiye için daha güçlü bir gelecek inşa etmenin gençlerin değerli fikirlerinden geçtiğinin altını çizen Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay ise, "Yaşadığımız dünyanın çok hızlı bir değişim ve dönüşüm içinde olduğuna hep birlikte şahit oluyoruz. Bilgi çağında yaşıyoruz, bilgiye ulaşmak artık bir tık ötemizde. Bugün hep birlikte geleceğimize ışık tutacak önemli bir adım atıyoruz. Gençlik Politika Belgemiz gençlerin sesini daha güçlü bir şekilde duyurmayı, ihtiyaçlarını daha iyi anlamayı ve beklentilerine yanıt verecek politikalar geliştirmeyi amaçlıyor. Bu belge sadece bir yol haritası değil, aynı zamanda gençlerimizin potansiyellerini gerçekleştirmeleri için bir davet, bir destek sözüdür. Eğitimden istihdama, sosyal hayattan teknolojiye kadar her alanda gençlerimizi merkeze alarak hazırlanmış bir vizyonu ortaya koyuyor. Gelin bu belgeyi sadece bir başlangıç olarak görüp hep birlikte daha güçlü bir gelecek inşa edelim. Sizlerin enerjisi, fikirleri ve katkılarıyla bu hedefleri gerçeğe dönüştüreceğimize en kalbi duygularımızla inanıyoruz" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gümüşhane'de Gençlik Çalıştayı Gerçekleşti - Son Dakika

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