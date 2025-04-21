Gümüşhane\'de Turizm Haftası Kutlamaları Gerçekleştirildi

Gümüşhane'de Turizm Haftası kutlamaları kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Gümüşhane'de 15-22 Nisan Turizm Haftası kutlamaları Gümüşhane Belediyesi önünden Atatürk Parkı'na kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşün ardından Atatürk Parkı'nda program düzenlendi. Protokol konuşmalarının ardından halk oyunları ekipleri gösterilerini sergilerken kente ait turizm destinasyonlarını gösteren fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi ve Gümüşhane Valisi Aydın Baruş ile beraberindeki protokol üyeleri fotoğraf sergisini gezdi. Buradaki programda son olarak Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ve Gümüşhane'nin yöresel lezzetlerine farklı bir bakış açısı kazandıran yemekler tanıtıldı.

Programda konuşan Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, "Gümüşhane'de maalesef turizmde istediğimiz noktada değiliz. 6 turizm işletme belgeli tesisimizde 526 yatak kapasitemiz var. 3 basit konaklama belgeli tesisimizde 70 yatağımız var. Ayrıca İl Özel İdaresi konaklama belgeli yatağa sahip. Toplamda 12 tesiste 686 yatağımız var. 2024 rakamlarıyla Gümüşhane'de konaklayan yerli ziyaretçi sayısı 52 bin 214. Gümüşhane'de konaklayan yabancı turist sayısı sadece 816. Toplamda 53 bin 30 konaklamamız var. Bu rakamlar mevcut potansiyelimizi ve sahip olduğumuz değeri gerektiği gibi kullanamadığımızı gösteriyor. Gümüşhane gerçekten eşsiz, tarihi ve kültürel değerlere sahip. Süleymaniye Mahallesi geleneksel sivil mimari, konakları, camileri, minareleri ve daha önce burada birlikte yaşamış toplumların eseri olan kiliseler, mektepler gibi gerçekten tarihe damga vurmuş, tarihin şahitliğini yapan güzel yapılara sahip. Süleymaniye Mahallemizin koruma amaçlı imar planı çalışmaları Süleymaniye Turizm Merkezi'yle birlikte Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından devam ettiriliyor. Yine orada bulunan tarihi yapılardan birisi olan Sarı Mekteple ilgili proje çalışmalarımızı da bitirdik. Sarı Mektep'in tadilat çalışmalarını devam ettireceğiz ve Gümüşhane turizmine bu yapıyı kazandıracağız inşallah" dedi.

Turizm Haftası kutlama ekinlikleri tarihi Süleyman Mahallesi'nde restore edilen Zeki Kadirbeyoğlu Konağında yapılan yöresel yemek sunumunun ardından sona erdi. - GÜMÜŞHANE