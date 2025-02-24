Gümüşhane'de Yaban Keçileri Dronla Görüntülendi - Son Dakika
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Gümüşhane'de Yaban Keçileri Dronla Görüntülendi

Gümüşhane\'de Yaban Keçileri Dronla Görüntülendi

Yaban keçileri kar yağışı sonrası yiyecek ararken dronla görüntülendi, izleyenleri etkiledi.

24.02.2025 15:22
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Gümüşhane doğal mirasının önemli bir parçası olarak kabul edilen yaban keçileri kar yağışı sonrası yiyecek ararken dronla görüntülendi. Karlı zirvelerde süzülen asil hayvanların görüntüsü izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

Gümüşhane'nin yüksek rakımlı dağlarında yaşayan ve hem toplumsal duyarlılığın artması hem de kaçak avla yoğun ve etkin mücadele sonucu sayıları 3 bini aşan 'Gümüşhane dağlarının süsü' olarak kabul edilen kayaların usta tırmanıcısı yaban keçileri kar yağışının ardından yiyecek ararken dron kamerasına yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kayıt altına alınan yaban keçileri, beyaz örtüyle kaplanan sarp kayalıklarda zarif hareketleriyle dikkat çekti.

Sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren, zarafeti, asaleti ve masumiyetiyle gören herkesi etkileyen yaban keçileri yılın her mevsimi Gümüşhane'nin hemen hemen her noktasında vatandaşların karşısına çıkabiliyor ve görsel şölen oluşturuyor. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gümüşhane'de Yaban Keçileri Dronla Görüntülendi - Son Dakika

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