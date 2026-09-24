Gümüşhane Kelkit\'te 6,9\'luk deprem tatbikatında 15 kişi kurtarıldı

AFAD koordinasyonunda Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kapsamlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Erzincan merkezli 6,9 büyüklüğündeki deprem senaryosunun uygulandığı tatbikatta arama kurtarma, sağlık, tahliye, güvenlik, altyapı ve psikososyal destek çalışmaları gerçekleştirildi.

Senaryoya göre Kelkit'te 9 binada yıkım meydana gelirken, enkaz altında kalan 15 vatandaş ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. AFAD, UMKE, Emniyet, Jandarma, gönüllü ekipler ve Kelkit Belediyesi itfaiyesinin katıldığı çalışmalarda yaralılar sahra hastanesine götürüldü. Durumu ciddi olduğu değerlendirilen 5 kişi Kelkit Devlet Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralıların ayakta tedavileri yapıldı.

Tatbikat kapsamında okullarda da tahliye çalışması gerçekleştirilirken, toplam 444 öğrenci güvenli şekilde tahliye edildi. Senaryo gereği doğalgaz kaçağı ve elektrik kesintilerine yönelik müdahaleler de uygulandı.

Sahada ayrıca psikososyal destek ekipleri tarafından vatandaşlara destek verildi.

20 araç ve 190 personelin katıldığı tatbikatı Gümüşhane Valisi Cevdet Atay da İl AFAD merkezinden canlı olarak takip etti.

"Kurumlarımız hızlı şekilde koordine olabiliyor"

Tatbikatın önemine değinen Kelkit Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, deprem konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve kurumların afetlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, "Bu tatbikattaki amaç, insanlarımızı deprem konusunda daha duyarlı hale getirmek ve özellikle Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli olan tüm kurum ve kuruluşların bu konuda duyarlı, hazırlıklı ve bilinçli olmasını sağlamak. Elbette depremlerin yaşanmamasını temenni ediyoruz. Ancak maalesef ülkemiz bir deprem ve afet bölgesi. Dolayısıyla bizim üzerimize düşen, hem bir vatandaş hem de bir kamu görevlisi olarak göreve her zaman hazırlıklı olmak ve konuyu sürekli takip etmek. Bu konuda tüm kurumlarımız arasındaki koordinasyon çok önemli. Bu tatbikat sonucunda da gördük ki kriz masasında kurumlarımız çok hızlı bir şekilde koordine olabiliyor ve gerekli çalışmaları birlikte yürütebiliyor" dedi.

"Depremi yaşayan vatandaşlarımızı daha iyi anlıyoruz"

Tatbikatta kazazede olarak görev alan Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü 4. sınıf öğrencisi Gamze Nur Vural ise uygulamalı tatbikatların eğitim açısından önemine dikkat çekerek, "Bugün buraya hem bölüm dersimiz olduğu için hem de AFAD'la sürekli yaptığımız tatbikatları ve edindiğimiz deneyimleri pekiştirmek amacıyla geldik. Bu tarz etkinliklerde deneyimleyerek, öğrenerek ve teorik olarak öğrendiğimiz bilgileri uygulamaya dökerek daha bilinçli ve daha deneyimli öğrenciler olmak için ilerliyoruz. Şu an içeride kazazede bir vatandaş olarak görev yaptım. İçerinin atmosferi tabii ki dışarıdan göründüğü gibi değil; yaşanmadan tam olarak anlaşılmıyor. İçerideki duman, taş sesleri ve sesimi duyan insanların sesleri insanın nabzını yükselten, korku veren şeyler. Bu tarz etkinliklerde, depremi ve afeti yaşayan vatandaşlarımızın neler hissettiğini daha iyi anlayabiliyoruz. Bu tür etkinliklerin düzenlenmesi ve olayları birebir deneyimlemek bizim için her zaman çok daha faydalı oluyor" diye konuştu.

Tatbikatla olası bir depremde kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, ekiplerin müdahale kapasitesinin test edilmesi ve eksikliklerin tespit edilmesi amaçlandı.