Güney Kore, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları ihlal eden bir gemiye el koydu

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Güney Kore, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları ihlal eden faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle bir gemiye Yeosu kenti açıklarında el koydu.

Güney Kore Sahil Güvenlik Kuvvetleri, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi yaptırımlarını ihlal eden faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle bir gemiye el koydu. Kuzey Kore'den yola çıkan ve Rusya'ya doğru ilerleyen DEYI adlı kargo gemisine ülkenin güney kıyılarından geçtiği sırada durma çağrısı yapıldığı belirtilirken, çağrıya uymayan gemiye Yeosu kenti açıklarında el konulduğu öğrenildi. Busan Limanı'na çekilen gemide aralarında Çin ve Endonezya vatandaşlarının bulunduğu 13 mürettebatın olduğunu açıklayan yetkililer, konuyla ilgili detaylı soruşturma yürütüldüğünü belirtti. Mürettebatın gemi ambarını açmayı reddetmesi nedeniyle geminin ne taşıdığının tespit edilemediği öğrenildi.

2017 yılında kabul edilen 2397 sayılı BM kararı, ülkelere kendi karasularında seyreden ve Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları ihlal edici faaliyetlerde bulunduğundan şüphelenilen herhangi bir gemiye el koyma ve denetleme hakkı veriyor. Güney Kore'nin söz konusu gemiye ilgili BM kararı kapsamında ey koyduğu belirtiliyor. - SEUL