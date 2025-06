Güney Temiz'in Adı Doğum Gününde Ölümsüzleştirildi

(İZMİR) – Genç yaşta yaşamını yitiren gazeteci Güney Temiz'in adı, doğum gününde Bornova'daki bir parkta ölümsüzleştirildi.

Mayıs ayında geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta hayatını kaybeden gazeteci Güney Temiz'in adı, doğum günü olan 31 Mayıs'ta İzmir'in Bornova ilçesinde bir parka verilerek ölümsüzleştirildi. Temiz'in uzun yıllar ikamet ettiği EVKA-3 Mahallesi'nde yer alan ve 10 bin 500 metrekarelik alanı kapsayan park, yenilenerek "Güney Temiz Parkı" adını aldı. Parkta Temiz'in anısını yaşatmak üzere bir büst de yer aldı.

Parkın ismi için düzenlenen törene, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Eski CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Güney Temiz'in ailesi, çalışma arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Güney Temiz'le ilgili anılarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Sözün bittiği yerdeyiz. O bir kardeşti, yoldaştı. Bana hep şunu söylerdi. Her hafta muhakkak bir iki gün gelir. 'Abi çok çalışıyoruz, daha çok çalışacağız. Abi biz Türkiye'ye örnek olacağız. Nasıl bir belediyecilik yapıldığını herkese göstereceğiz.' Ben bunu haftanın bir iki günü Güney'den devamlı duyuyordum ve o aramızdan ayrıldıktan sonra bunu vasiyet olarak aldım.

Onun vasiyeti, idealleri her zaman için bende yaşayacak. Çünkü gerçekten Atatürkçüydü, Cumhuriyet Halk Partiliydi, her şeyini verirdi. Bizdeki yeri dolmuyor, dolmayacak. Onun gibi çalışkan, onun gibi vefakar çalışma arkadaşı bir daha gelmeyecek. Anısı hep yaşayacak. İçimizde, parklarda, oynayan çocuklarda her yerde Güney olacak. Bugün doğum günü. Fiziken aramızda olmasa da burada olduğunu düşünüyorum. Biliyorum. Biz onu çok sevdik. Güney'in adı geçtiğinde şu ana kadar karşılaştığım hiçbir kimse onun hakkında kötü hiçbir şey söylemedi. Onu hep gülen yüzüyle, onu hep yardım eden eliyle anlattılar. Bence bu dünyada bırakılabilecek en büyük miras buydu. O da bizlere, ailesine, sevdiklerine bu mirası bıraktı. Onun güler yüzü hiçbir zaman solmayacak. Bu parktaki çocuklarda yaşayacak. Biz onu çok sevdik, ölene kadar da yaşamımız boyunca da gerçekten çok seveceğiz."

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise Güney Temiz'le olan dostluklarına değinerek duygularını şöyle dile getirdi:

"Bugün 31 Mayıs. 12 yıl önce bugün biz onun doğum gününü Gündoğdu'da Gezi'de kutladık. Sabah Alsancak'a gittim, o sokaklarda yürüdüm. Onu aradım. Söylenecek çok şey olunca hiçbir şey söyleyemiyorsunuz. İyi ki doğdun kardeşim. Seni tanıdığıma, senle kardeş olduğuma, seninle kavga ettiğime, senle küslülüğüme, senle barışıma, seninle en özel şeyleri paylaştığım için çok mutluyum. İyi doğdun, iyi ki seni tanımışım, iyi ki bu dünyada var olmuşsun."

Eski CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır da Temiz'le ilgili anılarını aktararak şunları söyledi:

"Mayıs sineği diye bir canlı vardır, doğada tek günlük ömrü olan. Sabah doğar akşam ölür. Öyle bir ömür. Mayıs sineğini bir su sineğidir. Yaşadığı, yaşam bulduğu su bu sineği gördüğünüz takdirde tertemiz olduğunun kanıtıdır. Güney'in de ömrü vefa etmedi, çok uzun sürmedi. Bir gün gibi göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Ama biliyorum ki yaşamında geride bıraktığı dostlarla, sevgiyle, büyüttüğü sevgiyle de arkadaşlık dostluklarla tertemiz bir insandı ve tertemiz bir çevre, tertemiz bir dostluk, kardeşlik bıraktı gerisinde. Güney'i çok özleyeceğim."

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de yaptığı kısa konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Gittiğinden beri içimizden bir şey kopup gitti. O kadar zor ki duygularımı anlatmak. İnsan kardeşinin ardından bir şey söyleyemiyor. Gözleri gülen çocuk, hiçbir hayalimiz yarım kalmayacak sana söz veriyorum. Abla sözü."

Konuşmaların ardından park içerisinde yer alan Güney Temiz büstü törenle açıldı.