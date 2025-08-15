Güneybaşı Şehitleri dualarla anıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Güneybaşı köyünde hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6 sivil ile 2 güvenlik korucusu, kabirleri başında düzenlenen törenle anıldı.

Çemişgezek ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Güneybaşı köyünde 1993 ve 1997 yıllarında hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6 sivil ile 2 güvenlik korucusu için şehadetlerinin yıldönümünde anma töreni düzenlendi. Düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Törene, Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük, Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, Cumhuriyet Savcıları Tuba Bingöl ve Abdulkadir Akvekil ile kamu kurum ve kuruluşu amirleri, şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Kaymakam Küçük, şehit kabirlerine karanfil bırakmasının ardından, şehit yakınlarıyla bir araya geldi. - TUNCELİ