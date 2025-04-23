Güneydoğu\'da 23 Nisan, çeşitli etkinlikler coşkuyla kutlandı

Diyarbakır, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Diyarbakır'daki kutlamalar, merkez Yenişehir ilçesinde Valilik önünde kutlandı. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali öncülüğünde anıt parktaki Atatürk Heykeline mozole bırakılıp ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okunarak başladı. Küçükali'nin yaptığı açılış konuşmasının ardından törene devam edildi.

Daha sonra Valilik caddesinde yürüyüş yapan minikler şiirler okudu, halk oyunları oynadı ve bayrak gösterisi yaptı. Resim, müzik ve şiir dallarında birinci olan öğrencilere Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu tarafından hediyeleri taktim edildi.

Kutlamalara Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, komutanlar, STK üyeleri, kurum amirleri, vatandaşlar, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Renkli geçen kutlamalar mehter marşı ile son buldu. Vali Zorluoğlu minik öğrencilerle tek tek fotoğraf çektirdi.

Batman

Batman'da ise, valilik bahçesinde yer alan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından kutlamalar Atatürk Parkı'nda devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, Batman Valisi Ekrem Canalp'e çiçek takdim etti. Programda çocuklar için halat çekme, çuval yarışı, kaşıkla yumurta taşıma gibi geleneksel oyunlar düzenlendi.

Kutlamalarda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirtti. Ciğer, "Bu tarih, milletimizin geleceğini kendi elleriyle yazmaya karar verdiği, egemenliğin millete ait olduğunun ilan edildiği bir milattır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözüyle temellendirdiği bu yüksek irade, yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda milletimizin karakterinin ifadesidir. 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesi ise geleceğe olan inancının, sevgisinin ve umudunun en güzel göstergesidir" dedi.

Program, öğrencilerin şiir okumaları ve resim, şiir, kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Törene Batman Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp'in yanı sıra, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, TPAO Bölge Müdürü Murat Karataş ve çok sayıda davetli katıldı.

Şırnak

Şırnak Valisi Birol Ekici, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrencileri kabul etti. Vali Ekici koltuğunu 3'üncü sınıf öğrencisi İlber Kağan Aktaş'a Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise Yekdil Nurşen Bilge'ye devretti. Şırnak'ın çocuk Valisi ve Belediye Başkanı, kurum amirlerine şehir merkezinde yapılmasını istedikleri projelerin hayata geçirilmesinin talimatını verdi. Ardından Şırnak Valiliği Bahçesinde düzenlenen çelenk sunma töreni yapıldı. Burada Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile tören son buldu.

Şırnak Kapalı Spor Salonunda devam eden kutlamalarda, minik öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yaşadı. Hazırlandıkları renkli oyunlar ile çocuklar hem eğlendi, hem de izleyenleri eğlendirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından tören sona erdi.

Mardin

Mardin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle milli eğitim müdürlüğü konferans salonunda program düzenlendi. Programa, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda öğretmen ile öğrenci katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunları gösterisi gibi çeşitli etkinlilerle tamamlandı.

Siirt

Siirt'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yıldönümü, büyük bir coşkuyla kutlandı. Bayram dolayısıyla düzenlenen törenler, renkli görüntülere sahne oldu. Şiirlerin okunduğu törende, öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Törende, yumurta taşıma, çuval yarışı, halat çekme gibi renkli etkinliklerin yanı sıra, anaokulu öğrencilerinin sahnelediği oyun ve dans gösterileri izleyicilerden büyük beğeni aldı. İlköğretim okulları arası şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri, Vali Dr. Kemal Kızılkaya ve il protokolü tarafından verildi.

Tören sonunda, Vali Kızılkaya öğrencilerle sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. Kapanış seremonisinin ardından tören ve kutlamalar sona erdi. Törene; Vali Kemal Kızılkaya, il protokolü, kamu kuruluşlarının müdürleri, Meslek ve Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. - DİYARBAKIR