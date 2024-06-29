Güneysu Belediyesi, köy ve mahallelerde su sayacı takma zorunluluğu getirdi

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GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE)- Rize'de AKP yönetimindeki Güneysu Belediyesi, kaçak su kullanıldığı gerekçesiyle içme suyu hizmeti verdiği köy ve mahallelerde abonelere su sayacı takmaları için süre verirken, camilere de sayaç takılmasını zorunlu hale getirdi. CHP Güneysu İlçe Başkanı İrfan Karaosmanoğlu, "Ölülerimizi yıkamaya su bırakmadılar. Karadeniz Bölgesi'nde en çok yağmurun yağdı en çok derelerin öldüğü bir bölgede yaşıyoruz ancak su bulamıyoruz. Vadilerimizden gürül gürül akan sularımızı HES ve taş ocakları yaparak yok ettiler" dedi.

AKP yönetimindeki Güneysu Belediyesi, muhtarlıklara bir yazı göndererek içme suyu hizmeti verdiği köy ve mahallelerde vatandaşlarda su sayacı taktırmaları istendi. Yazıda, "Belediyemizin içme suyu hizmet verdiği köy ve mahallelerde kaçak su kullanımı son zamanlarda giderek artmaktadır. Abone olmadan bağlanan su veya abone olanların sayacını sökmesi gibi söz konusu olmaktadır. Ayrıca idaremizin suyunu köy sularına karıştırarak idaremize ait su depolarının seviyesini de ciddi oranda düşürmektedir. Bu durum idaremize külfet oluşturmakta ve abone olan vatandaşlarımızı da mağdur etmektedir. 24.06.2024 tarihine kadar vatandaşlarımızın bağlantılarını kontrol etmeleri aksi takdirde idari para cezası ile tahkikat başlatılacağını belirtmek isteriz" denildi.

"Cami cemaati hesabı ile belli metreküp su ücreti alınmayacaktır"

Yazıda, camilere de su sayacı takılmasının zorunlu hale getirildiği belirtilerek, "Yine su verilen bölgelerde camilere sayaç takılması zorunlu hale getirilmiştir. Camilerde kullanılan sayaçtan su takibi yapılarak cami cemaati hesabı ile belli metreküp su ücreti alınmayacaktır. Fazla kullanımı tespiti halinde su faturası kesilecektir. Cami lojmanları ise abone olarak suyu ücretli kullanılacaktır. Lojmanlarda kaçak kullanım tespitinde yine idari para cezası ile tahkikat başlatılacaktır. Köylerde idaremizin suyunu köy çeşmesi yapımı gibi vatandaşların hizmetine sunulması idaremiz tarafından yasaklanmıştır. Tespiti halinde çeşme suları kesilecektir" ifadesi yer aldı.

"Ölülerimizi yıkamaya su bırakmadılar"

Uygulamaya tepki gösteren CHP Güneysu İlçe Başkanı İrfan Karaosmanoğlu, "Ölülerimizi yıkamaya su bırakmadılar. Karadeniz bölgesinde en çok yağmurun yağdı en çok derelerin öldüğü bir bölgede yaşıyoruz ancak su bulamıyoruz. Vadilerimizden gürül gürül akan sularımızı HES ve taş ocakları yaparak yok ettiler. Vatandaşın suya erişim hakkı tamamen gasp edildi belediyemiz de bu durumu fırsat bilerek vatandaşın suyuna göz dikti camide aldığı abdest için harcadığı suyu bile paralı etti. Belediyelerin içini boşalttılar şimdi de vatandaşın cebinde ki 3 kuruşa göz diktiler" dedi.