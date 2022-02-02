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Gurbetçi aile, mahkemeyi kazanmasına rağmen yolun yapılmasını bekliyor - Son Dakika

Gurbetçi aile, mahkemeyi kazanmasına rağmen yolun yapılmasını bekliyor

02.02.2022 12:47
Gurbetçi aile, mahkemeyi kazanmasına rağmen yolun yapılmasını bekliyor

Zonguldak'ta gurbetçi aile 25 yıldır yol çilesi çekiyor.

Zonguldak'ta gurbetçi aile 25 yıldır yol çilesi çekiyor. Mağduriyetleri sebebiyle mahkemeye başvuran ailenin yol yapılması kararı çıkmasına rağmen belediye tarafından yolu yapılmadı.

Almanya'da çalışırken Meşrutiyet Mahallesi Hasan Karabacak Sokak'ta 25 yıl önce ev yaptıran 76 yaşındaki Rafet Çetin, 2006 yılında evine yol yaptırmak için mahkemeye başvurdu. Mahkemeden yolun yapılması kararı çıkması üzerine Zonguldak Belediyesi'ne başvurduğunu ifade eden Çelik, her ay düzenli olarak belediyeye müracaat etmesine rağmen yolunun yapılmadığını ifade etti.

Yolun planının çizildiğini, yolun geçeceği güzergahtaki arsa sahiplerine bile ücretlerinin ödenmesine rağmen yolun halen başlamadığını anlatan Çelik, hastalık veya yangın olduğu zaman merdivenlerden güçlükle ulaşım sağlanabildiğini anlattı.

Çelik, "Almanya'da çalışıyordum. Burada da evim var. Evimde kalıyorum. Yol olmadığı için arabamı park edemiyorum. Yol açılacak diye bekledik. Yolu açmadılar. 1997 yılında evi yaptırdık. O gün bu gündür çekiyoruz. 2006 yılından bu tarafa devamlı belediyeye gidiyorum. Mahkemeye başvurduk. Kazandık. Arsa paraları falan yattı. İş belediyeye kaldı. Açacaklarını söylüyorlar. 3 sene geçti hala yolu yapacaklarını söylüyorlar. Bizi atlatıyorlar. Burada cenaze falan olsa indirmesi getirmesi zor. Yangın olsa işimiz Allah'a kalıyor. Burada 70'i aşkın aile var. Onlar da muzdarip. Mağduriyetimizin bir an evvel giderilmesini bekliyoruz" dedi.

"Cumhurbaşkanına mektup yazacağım"

Yol problemi yaşadıkları için evinden dışarıya çıkamadığını anlatan Aliye Çetin, "1997 yılında bu ev bitti. Yurt dışına gidip geliyorum. Benim için çok zor. Alışverişe gidemiyorum. Belimden rahatsızım. Eşim alışverişe gidiyor. Taşıması çok zor. Merdiven var iniş çıkış yapamıyorlar. Hastaları zor indirip çıkartıyorlar. Mahkemeyi kazandık ama yolu da yapmadılar. Cumhurbaşkanına mektup yazmayı bile düşündüm. Burada yaşayan herkes bu merdivenden yürüyerek kendince bir çare bulmaya çalışıyor" diye konuştu. - ZONGULDAK

Gurbetçi aile, mahkemeyi kazanmasına rağmen yolun yapılmasını bekliyor
Gurbetçi aile, mahkemeyi kazanmasına rağmen yolun yapılmasını bekliyor
Gurbetçi aile, mahkemeyi kazanmasına rağmen yolun yapılmasını bekliyor

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Zonguldak, Gurbetçi, Almanya, Yangın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gurbetçi aile, mahkemeyi kazanmasına rağmen yolun yapılmasını bekliyor - Son Dakika


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