Zonguldak'ta garip olay! Gurbetçiler için köye kurulan kameralar cinayeti ortaya çıkardı

Çaycuma ilçesinde 350 kişinin yaşadığı 126 hanelik Akpınar köyünde görev yapan muhtar İnan Akgül, köyün hem güvenliğini sağlamak hem de her evden bir kişinin gurbette olması nedeniyle hasret gidermesini sağlamak amacıyla kamera sistemi kurulması fikrini sundu. Çoğunluğu Almanya'da yaşayan gurbetçiler ve köy sakinleri yaklaşık 30 bin liralık masrafı karşılayarak köyü 8 farklı açıdan gören kamera sistemi kurdu. Kurulan sistemin ardından köydeki sünnet, düğün gibi çeşitli etkinlikleri kilometrelerce uzaktan izleyen gurbetçiler, kullanmadıkları evlerini de kameralar aracılığıyla takip etti.

TORUNU TUTUKLANDI

7 gün 24 saat izlenen kameralar 78 yaşındaki Ali Genç'in öldürülmesi olayıyla ilgili cinayeti de aydınlattı. Akpınar köyünün üst tarafında bulunan Temenler Köyü'nde yaşayan 78 yaşındaki Ali Genç isimli gurbetçi, geçen yıl evinde ölü bulundu. Bu sırada Ali Genç'in kendisine sürpriz yapmak için Almanya'dan geldiği torunu cinayet şüphelisi iddiası üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAMERALAR KAYDETTİ

Bu sırada cinayet zanlısı Fikret C., Temenler Köyü'nde cinayeti işledikten bir süre sonra ormanlık alandan Akpınar köyüne indi. Akpınar Köyü'nde üzerini değişen, elini yüzünü yıkayan katil zanlısı Fikret C., kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Jandarma ekiplerinin titiz takibi sonrası kameralardan tespit edilen Fikret C. yakalanarak cezaevine gönderildi. Ali Genç'in tutuklu bulunan torunu ise olaydan sonra serbest bırakıldı.

"GÜVENLİK AMAÇLI KURDUK"

Köy Muhtarı İnan Akgül, fikri köylüler ile paylaştığında hiç zorluk çekmeden sistemi kurduklarını anlatarak şöyle dedi: "Güvenlik amaçlı böyle bir fikir oluşturduk. Arkadaşlarla beraber teknolojiye biraz daha ayak uydurmak. Köye kim geldi kim gitti önlem amaçlı böyle bir düşüncemiz oldu. Bu düşünceyle ilgili bir paylaşımda bulundum. Bir fikrimin olduğunu izah ettim. Sağ olsun gurbettekiler de arkamda oldular. Ortalama bir otuz bine yakın bir maliyeti gerekiyordu. Biz o paylaşımı yaptıktan sonra bir iki gün içinde o rakama ulaştık. Çok kısa zamanda hiçbir zorluk çekmeden de kamera sistemimizi kurduk.

"KÖYDE HASRET GİDERİYORLAR"

Gurbetteki arkadaşlarımız, gurbetçilerimiz köyümüzün çay bahçesindeki çocukların etkinliklerini veyahut da herhangi bir düğün gibi merasimi olduğu zaman oradan doğru gurbetten Almanya'dan olsun veya Türkiye'nin çeşitli yerlerinde gurbetçi arkadaşlarımız canlı yayın olarak seyrediyorlar. Bu vesileyle de köydeki hasreti gideriyorlar. Gurbetten doğrudan köydeki göremedikleri insanları çok rahat bir şekilde canlı yayında görebiliyorlar. 7/24 kamerayı izleyip de takip edebiliyorlar. Bir nevi köyde hasret gidiyorlar diyebiliriz."

"SUÇSUZ YERE CEZAEVİNDE YATIYORDU"

Kamera sisteminin kurulmasıyla birlikte gurbettekilerin hasret giderdiğini aynı zamanda da köyün güvenliğinin sağlandığını ifade eden muhtar İnan Akgül, sözlerini şöyle tamamladı: "Benim en büyük şansım bu kamerayı yapmamış olsaydık, olmamış olsaydı çok büyük bir cinayet işlendi. Benim eniştem oluyor. Bir cinayet işlendi. Bu cinayetin çözülmesinin en büyük artısı bizim kameramız oldu. Cinayet zanlısının bizim kameralara ve takılması gözaltına alınan torun vardı. Almanya'dan gurbetten dedesine sürpriz amaçlı gelmişti. Hiçbir şekilde suçu yokken, suçsuz yere Beycuma Cezaevinde yatıyordu."