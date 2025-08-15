Gurbetçilerin Dönüşü Duygusal - Son Dakika
Gurbetçilerin Dönüşü Duygusal

Gurbetçilerin Dönüşü Duygusal
15.08.2025 15:51
1.3 milyon gurbetçi Türkiye'den ayrılarak Avrupa'ya dönerken, Kapıkule'de hüzün dolu anlar yaşandı.

22 Haziran'dan bu yana Türkiye'ye giriş yapan 1 milyon 860 bin 983 gurbetçiden 1 milyon 373 bin 720'si yaşadıkları ülkelere dönmek için Kapıkule'den çıkış yaptı. Memleketlerinden ayrılan gurbetçiler, duygu yüklü sözlerle ana vatana veda etti.

Yaz tatilini Türkiye'de geçiren gurbetçiler, memleketlerinden ayrılmanın hüznüyle Avrupa'ya dönüşe geçti. Kapıkule Sınır Kapısı'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, ayrılık gözyaşları ve hasret dolu cümlelerle ifade edildi.

Kapıkule Sınır Kapısı verilerine göre, 22 Haziran itibariyle yurda giriş yapan 1 milyon 860 bin 983 gurbetçiden, 13 Ağustos'a kadar 1 milyon 373 bin 720'si yaşadıkları ülkelere dönüş yaptı.

"Biz orada dışarıda yiyip içmiyoruz, gezmiyoruz"

Memleketi Yozgat'a yıllık iznini tamamlayan ve Almanya'ya dönüş yapan gurbetçilerden Büşra Koçak, "Tabii ki hüzün var, özleyeceğiz. İnşallah bir dahaki seneye kadar çabuk geçer, yine geliriz. Bana göre Avrupa'nın her yerinde Türk lazım. Almanya olsun, Fransa olsun Biz orada büyüdük, yaşadık. Kolay değil bir terk edip gelmek. Ne olursa olsun düzenimiz var ama Almanya'da da zorluklar var. Orası da ucuz değil. 'Birkaç aylık maaşımla ev alırım' diyenler var ama öyle kolay olsa zaten herkes almak ister. Orada da çalışıyoruz, biriktiriyoruz. Biz orada dışarıda yiyip içmiyoruz, gezmiyoruz. Biriktirip vatanımıza geliyoruz ve burada harcıyoruz. Vatanımızın değerini bilelim" dedi.

"Almanya'da şartlar zorlaştı"

Almanya'ya dönüş yapan Veysel Küçük ise Ordu'da tatil yaptığını belirterek, "Fiyatlardan dolayı gurbetçi olunca bazı yerlerde fazla istediklerini gördüm. Hüzünlü tabi, üç sene sonra geldik. Almanya'da şartlar zorlaştı. Eşim de ben de çalışmamıza rağmen haftanın 6-7 günü mesai yapıyoruz. İzne gelmek 8-10 bin Euro'ya mal oluyor. Türkiye'de param kalsın istiyorum, katkı olsun diye buradan alışveriş yapıyorum" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Göçmenler, Ekonomi, 3-sayfa, Türkiye, Turizm, Yerel, Tatil, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

