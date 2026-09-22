Gürcistan Büyükelçisi Düzce'de Gürcü Dili yüksek lisansında ilk dersi verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gürcistan Büyükelçisi Düzce'de Gürcü Dili yüksek lisansında ilk dersi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gürcistan Büyükelçisi Düzce\'de Gürcü Dili yüksek lisansında ilk dersi verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i ziyaret ederek akademik iş birlikleri ve değişim programlarını görüştü. Kalandia, Gürcü Edebiyatı kitapları bağışlayıp Gürcü Dili ve Edebiyatı yüksek lisansında ilk dersi verdi.

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia ve beraberindeki heyet, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i makamında ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdi.

Programa; Gürcistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarları Bela Gomurashvili ve Koba Gogoladze, Düzce Üniversitesi'nden İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ertuğrul, Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü akademisyenleri ile Gürcü Kültür Derneği temsilcileri de katıldı.

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia, Düzce Üniversitesi'nde Rektörlük görevine yeniden atanan Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir'i tebrik ederek başarılar diledi. Ülkemizin Gürcistan'la yakın ekonomik, diplomatik ve kültürel ilişkileri olduğuna işaret eden Archil Kalandia, Düzce Üniversitesi'nin Gürcü Dili ve Edebiyatı bölümü vasıtasıyla Gürcü diline önemli katkılar sağladığını belirterek bu alanlardaki akademik çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Konuk büyükelçi, Düzce Üniversitesi'ne Gürcü Edebiyatı eserlerini içeren kitap bağışında da bulunarak bu anlamlı sosyal sorumluluğu imzalanan protokolle tarihe not düştü.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ise, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek nazik düşünceleri için kendisine teşekkür etti. Düzce Üniversitesi'nin akademik faaliyetleri, bilimsel araştırmaları, bölgesel kalkınma faaliyetleri ve uluslararasılaşma çalışmaları hakkında konuk büyükelçiyi bilgilendiren Rektör Sözbir, kitap bağışı için de Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia'ya teşekkürlerini iletti.

Ziyarette, iki ülke arasındaki akademik iş birlikleri, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları ile ortak bilimsel çalışmalar üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirildi.

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia'nın Düzce Üniversitesi programı, Fen Edebiyat Fakültesi'ndeki Gürcü Dili ve Edebiyatı yüksek lisans programında ilk dersi vermesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
Düzce ÜniversitesiDiplomasiGürcistanAnkaraKültürGüncelEğitimDüzceYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncunun kiracısına dayak Taciz iddiasıyla öldüresiye dövülen kiracı konuştu Ünlü oyuncunun kiracısına dayak! Taciz iddiasıyla öldüresiye dövülen kiracı konuştu
Rusya’nın Kiev bölgesine düzenlediği İHA saldırılarında 3’ ü çocuk 4 kişi öldü Rusya'nın Kiev bölgesine düzenlediği İHA saldırılarında 3' ü çocuk 4 kişi öldü
Komşuları evinin önünde buldu 55 yaşındaki adamın acı sonu Komşuları evinin önünde buldu! 55 yaşındaki adamın acı sonu
Karaman Ermenek’te kontrolden çıkan sürat motorundaki 2 kişi hayatını kaybetti Karaman Ermenek'te kontrolden çıkan sürat motorundaki 2 kişi hayatını kaybetti
Samsun İlkadım’da intihara kalkışan 22 yaşındaki ABD vatandaşı kadın indirildi Samsun İlkadım'da intihara kalkışan 22 yaşındaki ABD vatandaşı kadın indirildi
Odayı duman kaplayınca uyandılar İnegöl’de yaşlı çift sobadan sızan gazdan etkilendi Odayı duman kaplayınca uyandılar! İnegöl'de yaşlı çift sobadan sızan gazdan etkilendi
10:09
Rahatlığı pes dedirtti Manisa’daki saldırganının elinde silahla okula geliş anı
Rahatlığı pes dedirtti! Manisa'daki saldırganının elinde silahla okula geliş anı
09:58
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha
09:19
Silah seslerinin yükseldiği okuldan ilk görüntüler Saldırgan böyle kaçtı
Silah seslerinin yükseldiği okuldan ilk görüntüler! Saldırgan böyle kaçtı
09:03
Stadyum girişinde skandal görüntü Polise tükürdüler
Stadyum girişinde skandal görüntü! Polise tükürdüler
08:39
Manisa’da okula silahlı saldırı: 8 öğrenci yaralandı
Manisa'da okula silahlı saldırı: 8 öğrenci yaralandı
08:34
Erdoğan’dan Hamdi Ulukaya’ya yatırım çağrısı: Seni de bekliyoruz
Erdoğan'dan Hamdi Ulukaya'ya yatırım çağrısı: Seni de bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 10:24:11. #.0.2#
SON DAKİKA: Gürcistan Büyükelçisi Düzce'de Gürcü Dili yüksek lisansında ilk dersi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement